Μια σειρά από ήχους που κατέγραψαν τα σόναρς των ομάδων ερευνών που αναζητούν στον βυθό του Ατλαντικού το υποβρύχιο που εξαφανίστηκε κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, αλλά και ένα λευκό αντικείμενο που εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό έδωσαν χθες (20.6.2023) νέα τροπή στο θρίλερ.

Τα σόναρ των ομάδων έρευνας έπιασαν ήχους στο βυθό του Βόρειου Ατλαντικού, όπου εξαφανίστηκε την Κυριακή (18.6.2023) το υποβρύχιο που έκανε ταξίδι στο ναυάγιο του Τιτανικού με 5 επιβάτες.

Το Sonar έπιασε ήχους κρουσμάτων την Τρίτη από κάτω από το νερό στον Βόρειο Ατλαντικό, ενώ ένα αεροσκάφος Ρ3 του Καναδά που μετέχει στις έρευνες εντόπισε να επιπλέει στα νερά ένα λευκό ορθογώνιο αντικείμενο, που ίσως είναι από το υποβρύχιο

Το πιο σημαντικό στοιχείο που έφερε μα έστω και ελάχιστη αχτίδα φωτός στο σκοτάδι το θρίλερ με το υποβρύχιο που εξαφανίστηκε κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού είναι σίγουρα αυτοί οι παράξενοι ήχοι που κατέγραψαν τα σόναρς, όπως αποκάλυψε το CNN.

Αρχικά το αμερικανικό δίκτυο μίλησε για έναν ήχο, ενώ αργότερα ανέφερε ότι ακούστηκαν περισσότεροι ήχοι.

Y’all please watch this. It’s a CBS story that aired a while back about that submarine that is now missing. The creators of that missing submarine are DEEPLY unserious. pic.twitter.com/B6JriITyZj

Μέχρι τώρα οι ομάδες έρευνας των ΗΠΑ και του Καναδά που σαρώνουν την περιοχή κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού που εξαφανίστηκε το υποβρύχιο δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την άλλη το λευκό αντικείμενο που βρέθηκε να επιπλέει στα νερά, θα ερευνήσει πλοίο που έσπευσε στην περιοχή όπου το καναδικό αεροσκάφος εντόπισε αυτό το ορθογώνιο κομμάτι.

Τα σωστικά συνεργεία που οργώνουν την περιοχή δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν το υποβρύχιο Titan με τους πέντε επιβάτες, που εξαφανίστηκε στο ναυάγιο του Τιτανικού, καθώς τα αποθέματα οξυγόνου τελειώνουν το πρωί της Πέμπτης.

Οι αξιωματούχοι του Λιμενικού Σώματος των ΗΠΑ εκτιμούν ότι έχει απομείνει οξυγόνο ως αύριο Πέμπτη και επισημαίνεται ότι τα πληρώματα των σωστικών συνεργείων «εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο» για να διασφαλίσουν ό,τι είναι δυνατό για τον εντοπισμό του “Titan” και των μελών του.

«Γνωρίζουμε από τα δεδομένα που χρησιμοποιούσαμε ως σημείο εκκίνησης ότι το οξυγόνο έφτανε για 96 ώρες», ανέφεραν οι Αμερικανοί.



Η επιχείρηση εντοπισμού του διεξάγεται μέχρι στιγμής σε 7.600 τετραγωνικά μίλια και συμμετέχουν αεροσκάφη και σκάφη της ακτοφυλακής και του αμερικανικού ναυτικού, καθώς από τον καναδικό στρατό. Παράλληλα, συνδράμει και η 106η Πτέρυγα Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς της Νέας Υόρκης στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης όπως ανακοίνωσε η κυβερνήτης Κάθι Χότσουλ σε δήλωσή της την Τρίτη.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται βοήθεια και από άλλες χώρες, όπως την Γαλλία που στέλνει ειδικό βαθυσκάφος στην περιοχή.

Σύμφωνα με αποκάλυψη της Daily Mail, η εταιρεία OceanGate Expeditions, που πραγματοποιεί περιηγήσεις εδώ και 2 χρόνια στο ναυάγιο του Τιτανικού με το υποβρύχιο δήλωσε την εξαφάνιση του υποβρυχίου, οκτώ ώρες αργότερα!

The missing tourist sub TITAN was a death trap as seen in this interview months ago.



Sub was controlled by a knocked off controller



Many parts were consumer grade



Owner bragged about letting passengers control the sub



The sub has no way to open the hatch from the inside. pic.twitter.com/SUJSzXK7YT