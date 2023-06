Δυο δισεκατομμυριούχοι βρίσκονταν ανάμεσα στους 5 ανθρώπους που επέβαιναν στο υποβρύχιο που εξαφανίστηκε την Κυριακή (18.6.2023) κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού και έκτοτε δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του παρά τις έρευνες του Λιμενικού των ΗΠΑ και του Καναδά.

Ο ένας μεγιστάνας που επέβαινε στο υποβρύχιο Titan, που χάθηκε κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού είναι ο Χάμις Χάρντινγκ, το όνομα του οποίου έγινε γνωστό σχεδόν αμέσως μετά το συμβάν.

Ο άλλος δισεκατομμυριούχος που ήταν στο Titan είναι ο Πακιστανός επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταγούντ. Το τραγικό στην δική του ιστορία είναι ότι μαζί του στο υποβρύχιο που ξεκίνησε για μια βόλτα στο ναυάγιο του Τιτανικού, ήταν και ο γιος του Σουλεϊμάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά τους.

Το υποβρύχιο, το οποίο ανήκει στην εταιρεία OceanGate Expeditions, ξεκίνησε την κατάδυσή του την Κυριακή, προτού χαθεί η επαφή μαζί του λιγότερες από δύο ώρες αργότερα οδεύοντας προς το ναυάγιο του Τιτανικού, σύμφωνα με τις αρχές.

Το καταδυόμενο σκάφος διαθέτει οξυγόνο για να μπορεί να μείνει κάτω από τη θάλασσα για 96 ώρες. Ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το νερό ή αν έχει αναδυθεί και για κάποιο λόγο δεν μπορεί να επικοινωνήσει.

Y’all please watch this. It’s a CBS story that aired a while back about that submarine that is now missing. The creators of that missing submarine are DEEPLY unserious. pic.twitter.com/B6JriITyZj