Το Starship έγινε σκόνη: Απίστευτες εικόνες από την έκρηξη σε πρωτότυπο πύραυλο της SpaceX

Εικόνες που κόβουν την ανάσα από τη δοκιμαστική πτήση ενός πρωτότυπου πυραύλου της SpaceX, του Starship. Κατά την προσγείωσή του, ο πύραυλος εξερράγη, αλλά η δοκιμή χαρακτηρίστηκε επιτυχημένη και ο Έλον Μασκ έσπευσε να δώσει… ραντεβού στον Άρη!

Στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας, τα ξημερώματα της Πέμπτης (10.12.2020), όλα τα μάτια ήταν στραμμένα στον Starship SN8, τον πρωτότυπο πύραυλο της εταιρίας του Έλον Μασκ, της SpaceX.

Η δοκιμή, που καλύφθηκε live από την εταιρία, διήρκεσε 6,5 λεπτά. Ο πύραλος απογειώθηκε χωρίς πρόβλημα αλλά κατά την προσγείωσή του, εξερράγη και μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου τυλίχθηκε σε μια πύρινη μπάλα και… χάθηκε.

Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές

Παρά την έκρηξη, όμως, η δοκιμή χαρακτηρίστηκε πετυχημένη. Μάλιστα, ο Έλον Μασκ όλο χαρά tweet-αρε «Άρη σου ερχόμαστε».

Mars, here we come!!