Το αφεντικό τρελάθηκε: Βρετανός επιχειρηματίας μοίρασε 1 δισ. στους υπαλλήλους του

Κεφάλαια ύψους ενός δισεκατομμυρίου έχει χαρίσει στους υπαλλήλους του ένας επιχειρηματίας στην Βρετανία. Ο Matt Moulding, ιδρυτής της εταιρείας “The Hut Group” που εδρεύει στο Μάντσεστερ, τα τελευταία δέκα χρόνια – όπως αναφέρει δημοσίευμα της Mirror – έχει χαρίσει μετοχές σε περίπου 430 υπαλλήλους του.

Σε αποκλειστική του συνέντευξη στη Mirror, ο επιχειρηματίας ξεκαθάρισε ότι οι μετοχές αυτές είναι δώρο προς τους εργαζόμενους υπογραμμίζοντας πως «δεν πληρώνουν κάποιο αντίτιμο». «Έχουμε αλλάξει ριζικά τις ζωές πολλές ανθρώπων» προσθέτει ο 48χρονος Βρετανός.

