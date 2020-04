Υπό πολύ ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, πραγματοποιήθηκε στα Ιεροσόλυμα η τελετή αφής του Αγίου Φωτός.

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που θα λάβει σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, το Άγιο Φως, που όμως δεν θα διανεμηθεί στην επικράτεια.

Φέτος, στον Πανάγιο Τάφο δεν επιτρεπόταν να υπάρχουν πάνω από δέκα άτομα, λόγω του κορονοϊού, και έτσι η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια που ο ναός ήταν κατάμεστος από πιστούς.

Just watched the live stream of the Holy Fire coming from the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem. Quite an incredible thing to watch and listen to. Those bells! Beautiful. Happy Easter to all my Orthodox friends. #holyfire #GreatSaturday pic.twitter.com/bhUr1OLhXx