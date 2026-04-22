Το αιχμηρό σχόλιο Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ: «Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο»

Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έγραψε μεταξύ άλλων ότι «η Τουρκία είναι βασικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ» και «μείζων παίκτης στο αμυντικό στο πλευρό της Ευρώπης»
Νίκος Χριστοδουλίδης
Με ένα σχόλιο στο Χ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης «υπενθύμισε» στον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ότι από το 1974 η  Τουρκία κατέχει τμήμα της Κύπρου, που συνιστά πλέον ευρωπαϊκή επικράτεια. 

Συγκεκριμένα, ο Σαρλ Μισέλ έγραψε θετικά λόγια για την Τουρκία, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι είναι διάδρομος στο ενεργειακό και σοβαρός περιφερειακός παίκτης. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, άφησε το δικό του σχόλιο, κάτω από την σχετική ανάρτηση. 

«Αγαπητέ Σαρλ, καθώς μιλάς για διπλά πρότυπα, επίτρεψέ μου να σου θυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να καταλαμβάνει ευρωπαϊκή επικράτεια» ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

