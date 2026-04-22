Το αιχμηρό σχόλιο Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ: «Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο»

Με ένα σχόλιο στο Χ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης «υπενθύμισε» στον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ότι από το 1974 η Τουρκία κατέχει τμήμα της Κύπρου, που συνιστά πλέον ευρωπαϊκή επικράτεια.

Συγκεκριμένα, ο Σαρλ Μισέλ έγραψε θετικά λόγια για την Τουρκία, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι είναι διάδρομος στο ενεργειακό και σοβαρός περιφερειακός παίκτης. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, άφησε το δικό του σχόλιο, κάτω από την σχετική ανάρτηση.

Dear Charles, since you are talking about double standards, let me remind you that Turkey invaded Cyprus in 1974, and still occupies European territory, https://t.co/sXu8UtmzYn — NikosChristodoulides (@Christodulides) April 22, 2026

«Αγαπητέ Σαρλ, καθώς μιλάς για διπλά πρότυπα, επίτρεψέ μου να σου θυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να καταλαμβάνει ευρωπαϊκή επικράτεια» ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.