Το «bromance» Τραμπ – Μασκ περνάει κρίση: Από την κόντρα, στην αλληλοϋποστήριξη και από τον διορισμό στην παραίτηση

Το «bromance» τελείωσε. Τουλάχιστον το πολιτικό, αφού ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, Έλον Μασκ φέρεται να αποχωρεί από τη θέση του ως ένας από τους κορυφαίους συμβούλους του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τι συνέβη ωστόσο και οι δύο ισχυροί άντρες έφτασαν σε ρήξη, 2 μήνες μετά την ορκωμοσία του πλανητάρχη;

Η σχέση μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Έλον Μασκ, μπορεί να ήταν η πιο σημαντική συμμαχία στην Αμερικανική κυβέρνηση. Πρόκειται για έναν συνδυασμό, ο οποίος όταν «πρωτοεμφανίστηκε» προκάλεσε αντιδράσεις αναφορικά με την εξέλιξη των πραγμάτων όσον αφορά… τα πάντα! Επιχειρήσεις, τεχνολογία, οικονομία, δικαιώματα, ελευθερία της έκφρασης είναι πράγματα τα οποία επηρεάστηκαν μετά την συνεργασία των 2 πανίσχυρων Αμερικανών.

Οι δύο τους, που το τελευταίο διάστημα αποτελούσαν «αχτύπητο δίδυμο», – ενώ κάποτε υποτιμούσαν δημοσίως ο ένας τον άλλον – στην πραγματικότητα γνωρίστηκαν μόλις πριν από έξι μήνες επειδή μπορεί να μοιράζονται την ίδια όρεξη για αναστάτωση, παραβίαση κανόνων και «εκφοβισμό» των φιλελεύθερων.

Η συνεργασία του ισχυρότερου ανθρώπου στον κόσμο και του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο σημαίνει διπλό πρόβλημα για τη δημοκρατία στα μάτια των επικριτών τους. Μπορεί να διαρκέσει η αδελφική αυτή σχέση ή αλλιώς το bromance;

Η πρόσφατη ιστορία είναι γεμάτη με παραδείγματα πιστών υποστηρικτών Τραμπ που απείλησαν να του «κλέψουν λίγη από τη λάμψη του» και πλήρωσαν το τίμημα. Οι σκεπτικιστές έχουν προβλέψει την κατάρρευση του άξονα Τραμπ – Μασκ σχεδόν από την αρχή του, υποστηρίζοντας ότι δύο μεγιστάνες, αργά ή γρήγορα θα συγκρουστούν.

Άλλοι αντιλαμβάνονται μια συμβιωτική σχέση που μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους. Ο Τζο Γουόλς, πρώην εκπρόσωπος των Ρεπουμπλικανών και επικριτής του Τραμπ, δήλωσε: «Είναι οι δύο πιο ισχυροί άνθρωποι στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Χρειάζονται απεγνωσμένα ο ένας τον άλλον.

Είναι μέσα σε αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε όσοι πιστεύουν ότι αυτό το πράγμα θα διαλυθεί σε ένα ή δύο μήνες, κάτι “καπνίζουν”. Έχουμε μπροστά μας τέσσερα χρόνια που αυτοί οι δύο θα το κάνουν αυτό. Είναι σαν δύο τέρατα και κάθε μέρα γίνονται όλο και πιο δυνατοί».

Με μία πρώτη ματιά, ο Τραμπ και ο Μασκ έχουν ελάχιστα κοινά. Ο Τραμπ είναι ένας 78χρονος εργολάβος ακινήτων και αστέρας του ριάλιτι από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος ήρθε αργά στην πολιτική, περνάει ώρες στο γήπεδο του γκολφ και έχει ένα πολιτιστικό πλαίσιο αναφοράς που έχει τις ρίζες του στη δεκαετία του 1980.

Ο 53χρονος Μασκ, από την άλλη, γεννήθηκε στη Νότια Αφρική την εποχή του φυλετικού απαρτχάιντ, έκανε την περιουσία του στη Silicon Valley και είναι διευθύνων σύμβουλος της Tesla, μιας εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων, και της SpaceX, μιας εταιρείας πυραύλων που στοχεύει στα αστέρια. Έχει δηλώσει δημοσίως ότι πάσχει από το σύνδρομο Asperger, μέρος του φάσματος του αυτισμού.

Ο Μασκ δεν ήταν θαυμαστής του Τραμπ. Το 2016, δήλωσε δημόσια ότι ο Τραμπ δεν ήταν ικανός να θέσει υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο. Αυτό, ωστόσο, άλλαξε γρήγορα αφού ο Μασκ διορίστηκε από τον Τραμπ σε οικονομικό σύμβουλο μετά την πρώτη εκλογική νίκη του Τραμπ. Τον Ιούνιο του 2017 όλα άλλαξαν.

Ο Τραμπ, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και ο Μασκ παραιτήθηκε αμέσως. Έτσι, η πρώτη τους επαγγελματική θητεία μαζί δεν τελείωσε καλά.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world.