Forbes: Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερδιπλασίασε την περιουσία του στα 5,1 δισ. δολάρια – Πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη ο Έλον Μασκ με 342 δισεκατομμύρια

«Ζαλίζουν» τα πλούτη στη λίστα του Forbes με τους μεγαλύτερους κροίσους στον κόσμο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ υπερδιπλασίασε την «καθαρή» του περιουσία, ενώ ο Έλον Μασκ είναι ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε τα 300 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Forbes, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τον πλούτο του πέρυσι, εν μέρει χάρη στην ενασχόλησή του με τα κρυπτονομίσματα, αλλά παρόλα αυτά υπολείπεται κατά πολύ του στενού συνεργάτη του, Έλον Μασκ.

Στην τελευταία ετήσια λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes, ο Έλον Μασκ είναι και πάλι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη, έχοντας ξεπεράσει τον Γάλλο «τιτάνα» ειδών πολυτελείας, Μπερνάρ Αρνό.

After ranking as runner-up the past two years, Elon Musk reclaims the No. 1 spot on the 2025 #ForbesBillionaires list, our annual ranking of the planet’s wealthiest people. (Illustration: Neil Jamieson for Forbes) https://t.co/5NDlP3q1h0 pic.twitter.com/7rvUXwbxMe

Η «καθαρή» περιουσία του Μασκ αυξήθηκε κατά 75% το 2024 σε περίπου 342 δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω των υψηλότερων αποτιμήσεων της start-up εταιρείας «xAI» και της «SpaceX», όπως, επίσης, και της 12μηνης ανόδου της μετοχής της «Tesla».

Ο Μασκ είναι ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια.

Donald Trump came one appellate court ruling away from losing control of his empire. While some counted him out, his supporters hung on, supplying the votes and crypto he needed to save his skin, double his fortune. https://t.co/moxaC0xyb1 (Jamel Toppin) #ForbesBillionaires pic.twitter.com/wmYuZkUOIF