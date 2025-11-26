Το ΔΝΤ ανακοίνωσε δάνειο 8,2 δισ.δολαρίων στην Ουκρανία

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Κίεβο σχετικά με ένα νέο τετραετές πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία, ύψους 8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία ανάμεσα σε ΔΝΤ και Ουκρανία αφορά την υποστήριξη «μιας σειράς μακροοικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» που αποσκοπούν στην σταθεροποίηση της οικονομίας της χώρας η οποία έχει πληγεί από τον πόλεμο.

Αυτή η νέα συμφωνία, η οποία απομένει να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ, θα αντικαταστήσει προηγούμενο πρόγραμμα – ύψους άνω των 15 δισεκ. δολαρίων – που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2023, στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου διεθνούς πακέτου οικονομικής βοήθειας ύψους 122 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία με το ΔΝΤ καταδεικνύει την ανθεκτικότητα της ουκρανικής οικονομίας, παρά τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή, δήλωσε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο, η οποία δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και την καταπολέμηση της διαφθοράς.