Κόσμος

Το «ευχαριστώ» του Χριστοδουλίδη στον Μακρόν «για την υποστήριξη της Γαλλίας στην Κύπρο»

«Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, η εταιρική αυτή σχέση εκφράζεται συγκεκριμένα μέσω της στενής συνεργασίας και της ενεργού αλληλεγγύης»
Νίκος Χριστοδουλίδης
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS/Remo Casilli

«Η Κύπρος και η Γαλλία συνδέονται με μια ισχυρή και διαρκή στρατηγική εταιρική σχέση» γράφει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, το βράδυ της Τρίτης (3/3/26).

Μετά το διάγγελμα του Εμανουέλ Μακρόν, κατά το οποίο ανακοίνωσε ότι στέλνει επιπλέον βοήθεια στην Κύπρο μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, θέλησε να ευχαριστήσει τον Γάλλο πρόεδρο. 

«Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τη συγκεκριμένη και βαθιά εκτιμώμενη υποστήριξη που παρέχει η Γαλλία στην Κύπρο» έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Η Κύπρος και η Γαλλία συνδέονται με μια ισχυρή και διαρκή στρατηγική εταιρική σχέση. Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, η εταιρική αυτή σχέση εκφράζεται συγκεκριμένα μέσω της στενής συνεργασίας και της ενεργού αλληλεγγύης» καταλήγει η ανάρτηση του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
219
144
124
114
85
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo