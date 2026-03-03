Το «ευχαριστώ» του Χριστοδουλίδη στον Μακρόν «για την υποστήριξη της Γαλλίας στην Κύπρο»

«Η Κύπρος και η Γαλλία συνδέονται με μια ισχυρή και διαρκή στρατηγική εταιρική σχέση» γράφει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, το βράδυ της Τρίτης (3/3/26).

Μετά το διάγγελμα του Εμανουέλ Μακρόν, κατά το οποίο ανακοίνωσε ότι στέλνει επιπλέον βοήθεια στην Κύπρο μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, θέλησε να ευχαριστήσει τον Γάλλο πρόεδρο.

«Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τη συγκεκριμένη και βαθιά εκτιμώμενη υποστήριξη που παρέχει η Γαλλία στην Κύπρο» έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Je remercie chaleureusement le Président Emmanuel Macron @EmmanuelMacron pour le soutien concret et profondément apprécié apporté par la France à Chypre.



La Chypre et la France sont liées par un partenariat stratégique solide et durable. En ces temps de crise, ce partenariat se… pic.twitter.com/i0dhbS5uc8 — NikosChristodoulides (@Christodulides) March 3, 2026

«Η Κύπρος και η Γαλλία συνδέονται με μια ισχυρή και διαρκή στρατηγική εταιρική σχέση. Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, η εταιρική αυτή σχέση εκφράζεται συγκεκριμένα μέσω της στενής συνεργασίας και της ενεργού αλληλεγγύης» καταλήγει η ανάρτηση του Νίκου Χριστοδουλίδη.