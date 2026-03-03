Διάγγελμα Μακρόν για τη Μέση Ανατολή: Στέλνουμε εναέρια μέσα και φρεγάτα στην Κύπρο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό το βράδυ της Τρίτης (3/3/26) ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ να πλεύσει προς την Μεσόγειο, ενώ δήλωσε ότι θα παρασχεθούν μέσα αεράμυνας στην Κύπρο και ότι θα κατευθυνθεί εκεί η γαλλική φρεγάτα Λαγκεντόκ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι «ευθύνη μου είναι να πράξω. Έχουμε ενισχύσει την ασφάλεια σε όλη την περιοχή. Έχουμε ενισχύσει την ασφάλεια των πρεσβειών μας. 400.000 Γάλλοι είναι στην περιοχή και διοργανώνουμε τον επαναπατρισμό τους. Οι πρώτες πτήσεις θα φτάσουν απόψε στο Παρίσι».

«Πρέπει να είμαστε στο πλευρό των συμμάχων μας. Είναι αμυντική ευθύνη για την ειρήνη. Αφορά και την αξιοπιστία της Γαλλίας» είπε ο Γάλλος Πρόεδρος.

«’Έχουμε ήδη καταρρίψει drone για να υπερασπιστούμε τους συμμάχους μας. Έχουμε αναπτύξει περισσότερα ραντάρ. Η Κύπρος μέλος της ΕΕ έχει χτυπηθεί και αυτό απαιτεί τη στήριξη της Γαλλίας. Θα στείλουμε επιπλέον μέσα».

«Η Χεζπολάχ έχει διαπράξει το μέγιστο σφάλμα να χτυπήσει το Ισραήλ» είπε χαρακτηριστικά ο Μακρόν.

«Πρέπει να προστατεύσουμε οικονομικά συμφέροντα. Χτίζουμε μια συμμαχία για να ξαναρχίσει η ελεύθερη ναυσιπλοΐα και μετακίνηση» είπε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος τόνισε ότι είναι «σε συντονισμό ενεργειών και με τους Έλληνες φίλους μας»…

«Έχω δώσει εντολή, το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκολ να πλεύσει προς της Μεσόγειο».

Adresse aux Français sur la situation en Iran et au Moyen-Orient. https://t.co/mvizts7tnh — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 3, 2026

Υπενθυμίζεται ότι στο συμβούλιο άμυνας, την Κυριακή (1/3/26) ο Εμανουέλ Μακρόν είχε πει ότι η Γαλλία θα ενισχύσει την αμυντική της θέση στη Μέση Ανατολή για να προστατεύσει τους πολίτες και τις βάσεις της αλλά και να υποστηρίξει τις χώρες της περιοχής που γίνονται στόχος του Ιράν, λόγω των επιθέσεων που δέχεται από Ισραήλ και ΗΠΑ.