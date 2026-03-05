Το Ιράν ανακοίνωσε ότι χτύπησε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο – Έχει πιάσει φωτιά

Μετά το χτύπημα των ΗΠΑ σε ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα ήρθε η απάντηση, με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν να ανακοινώνουν ότι χτύπησαν Αμερικανικό δεξαμενόπλοιο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίζονται ότι το ναυτικό τους χτύπησε σήμερα το πρωί (05.03.2026) αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στον βόρειο Περσικό Κόλπο, τονίζοντας ότι στρατιωτικά και εμπορικά πλοία που ανήκουν στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και ευρωπαϊκές χώρες που τα υποστηρίζουν «δεν θα επιτρέπεται να διέρχονται».

Το δεξαμενόπλοιο από το χτύπημα έχει πιάσει φωτιά και να μην μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του.

«Εάν εντοπιστούν, θα χτυπηθούν χωρίς αμφιβολία», ανέφερε η IRGC. Η ανακοίνωση δεν δίνει λεπτομέρειες, αλλά μπορεί να συνδέεται με επίθεση στα ανοικτά των ακτών του Κουβέιτ νωρίτερα, στην οποία έγινε στόχος ένα δεξαμενόπλοιο, σύμφωνα με έκθεση του κέντρου Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του βρετανικού στρατού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Είχαμε δηλώσει και στο παρελθόν ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου και σχετικών αποφάσεων, σε περίοδο πολέμου η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η IRGC, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.