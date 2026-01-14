Το Ιράν απειλεί ανοικτά τον Ντόναλντ Τραμπ: Η σφαίρα αυτή τη φορά δεν θα χάσει τον στόχο

Το Ιράν προχωρά σε ανοικτή απειλή κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να επέμβει υπέρ των διαδηλωτών.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, σύμφωνα με το AFP, μετέδωσε ένα απειλητικό μήνυμα προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας πως «αυτή τη φορά δεν θα χάσει τον στόχο».

Αυτό αποτελεί μια σαφής αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024 όταν μια σφαίρα χτύπησε στο αυτί τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας.

Μάλιστα το μήνυμα συνοδευόταν από μια φωτογραφία από προέδρου των ΗΠΑ από εκείνη την ομιλία.

Islamic republic state TV just crossed a red line. Airing an image of President Trump after an attempted assassination (by the regime) along with a Persian message reading "this time, the bullet won't miss." This is a direct threat against the President. pic.twitter.com/g4UUwnxEYX
January 14, 2026

Μέχρι τώρα η πιο άμεση απειλή της Τεχεράνης εναντίον του Τραμπ, ήταν πως θα χτυπηθούν βάσεις των ΗΠΑ, αν η Ουάσιγκτον συνεχίσει να στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

«Αυξημένη προσοχή» ζητά η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία ζήτησε σήμερα (14/01/2026) από τα μέλη του προσωπικού της να «επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις» κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μετά την απειλή του Ιράν να ανταποδώσει σε πιθανές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ.

«Συνιστούμε στους Αμερικανούς πολίτες στο βασίλειο να κάνουν το ίδιο», ανέφερε η πρεσβεία , επικαλούμενη τις «τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις» εν μέσω του κύματος διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Διπλωμάτες ζητούν εγγυήσεις για μη επίθεση της Χεζμπολάχ αν υπάρξει επιχείρηση εναντίον του Ιράν

Διπλωμάτες ζήτησαν εγγυήσεις από τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου ότι δεν θα εξαπολύσει επιθέσεις σε περίπτωση που οι ΗΠΑ ή το Ισραήλ διεξάγουν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, όπως δήλωσε σήμερα λιβανέζος αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα Χεζμπολάχ προσεγγίστηκε μέσω διπλωματικών διαύλων, την περασμένη εβδομάδα, για το ζήτημα αυτό.

Η Χεζμπολάχ απέφυγε να δώσει σαφείς εγγυήσεις, ανέφερε ο λιβανέζος αξιωματούχος στο Reuters, εκτιμώντας πως το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου δεν σκοπεύει να αναλάβει δράση εφόσον τα πλήγματα στο Ιράν δεν συνιστούν «υπαρξιακή απειλή» για την ιρανική ηγεσία, ανέφερε ο λιβανέζος αξιωματούχος στο Reuters.

Η Βρετανία αποσύρει προσωπικό από την αεροπορική βάση του Κατάρ

Η Βρετανία απομακρύνει μέρος του προσωπικού της από την αεροπορική βάση του Κατάρ ενόψει πιθανών αεροπορικών επιδρομών από τις ΗΠΑ στο Ιράν, γράφει η εφημερίδα Τhe i Paper.