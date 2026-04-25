Το Ιράν απειλεί να επιτεθεί στις ΗΠΑ αν συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών τους

Όσον αφορά τον Λίβανο 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα (25/4/2026) σε ισραηλινές επιθέσεις στον νότο
REUTERS/Manon Cruz

Νέες απειλές εξαπέλυσε το Ιράν προς τις ΗΠΑ λέγοντας ότι θα απαντήσει στρατιωτικά σε περίπτωση συνέχισης του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, καταγγέλλοντας πράξεις «πειρατείας». Παράλληλα οι επιθέσεις στον Λίβανο δεν σταματάνε παρά την παράταση της εκεχειρίας.

«Αν οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ συνεχίσουν τον αποκλεισμό και επιμείνουν στις πράξεις ληστείας και πειρατείας στην περιοχή, θα πρέπει να ξέρουν ότι εκτίθενται σε μία απάντηση των ισχυρών ιρανικών ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε το αρχηγείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι και παρακολουθούμε τις ενέργειες και τις κινήσεις των εχθρών μας».

Ταυτόχρονα στο Ισλαμαμπάντ, πακιστανική πηγή δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί επέδωσε σε πακιστανούς αξιωματούχους τις διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης και διατύπωσε τις ιρανικές επιφυλάξεις επί των αμερικανικών απαιτήσεων κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Πακιστάν.

Όσον αφορά τον Λίβανο 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα (25/4/2026) σε ισραηλινές επιθέσεις στον νότο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, παρά την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Δύο πλήγματα του ισραηλινού εχθρού, εναντίον ενός φορτηγού και μίας μηχανής, στην κοινότητα Γιαμόρ αλ-Σακίφ, στην επαρχία της Ναμπατίγια, προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Ακόμα, χθες, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο, στην φονικότερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός.

