Το Ιράν απειλεί να κάνει στάχτη πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ – «Η Τεχεράνη ηττήθηκε και θέλει συμφωνία», απαντά ο Τραμπ

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν, στο νησί Χαργκ - «Είμαστε σε θέση να κυριαρχήσουμε» λέει ο Τραμπ
U.S. President Donald Trump gestures from the stage next to U.S. Representative Steve Scalise (R-LA) at Trump National Doral Miami in Miami, Florida, U.S., March 9, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
Nτόναλντ Τραμπ / Reuters

Με την απειλή πως θα κάνουν «στάχτη» πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις οι οποίες συνδέονται με τις ΗΠΑ, απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν λίγο αφότου o Αμερικανός πρόεδρος απείλησε για ισχυρά πλήγματα στη νήσο Χαργκ.

Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως ο εκπρόσωπος του κεντρικού γενικού επιτελείου της Χαράμ αλ Ανμπιγιά,  -που υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης- απείλησε τον Ντόναλντ Τραμπ πως αν κλιμακώσει την επίθεση και βομβαρδίσει το νησί Χαργκ, θα στοχεύσει στην οικονομία των ΗΠΑ βομβαρδίζοντας εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας στη Μέση Ανατολή.

«Όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις που ανήκουν εν μέρει ή συνεργάζονται με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν αμέσως και θα γίνουν στάχτες», ανέφερε συγκεκριμένα.

Λίγες ώρες μετά, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν με Stealth B-2 το νησί, που θεωρείται η «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως δεν προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Στο νησί Χαργκ βρίσκεται ο μεγαλύτερος πετρελαϊκός σταθμός του Ιράν και μέσω αυτού γίνεται περίπου το 90% των εξαγωγών της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες, απείλησε πως το Ιράν θα υποστεί πολύ ισχυρό πλήγμα, χωρίς να αναφέρει το πότε και το πώς.

«Η ναυτική δύναμη και η αεροπορία του Ιράν εξαφανίστηκε»

Λίγο πριν μπει στο Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην επιχείρηση Epic Fury λέγοντας πως οι δυνάμεις του Ιράν έχουν ήδη εξασθενήσει.

«Η ναυτική τους δύναμη εξαφανίστηκε. Η αεροπορία τους εξαφανίστηκε. Τα περισσότερα από τα στρατεύματά τους έχουν χαθεί. Σχεδόν τα πάντα έχουν χαθεί, και θα το δείτε», δήλωσε.

Τόνισε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε θέση να «κυριαρχήσουν» και ότι η συνοδεία των πετρελαϊκών τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα».

Τόνισε ότι η κατάσταση στο Ιράν «πηγαίνει πολύ καλά» και πως οι ΗΠΑ είναι σε πλήρη έλεγχο.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, δήλωσε πως το Ιράν είναι ήδη ηττημένο και θέλει να κάνει συμφωνία ώστε να τελειώσει ο πόλεμος.

«Τα ΜΜΕ που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις δεν θέλουν με τίποτα να αναφέρουν πόσο καλά τα πήγε ο αμερικανικός στρατός εναντίον του Ιράν, το οποίο έχει ηττηθεί ολοκληρωτικά και επιθυμεί μια συμφωνία – αλλά όχι μια συμφωνία που θα δεχόμουν εγώ! Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό», έγραψε.

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται: Ντόναλντ Τραμπ και Χεζμπολάχ υπόσχονται πόλεμο «μακράς διαρκείας»
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει περισσότερους από 15.000 στόχους από την έναρξη του πολέμου, ενώ οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερα πλοία και 5.000 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή
Σύννεφα καπνού υψώνονται μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, έπειτα από την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, εν μέσω της αμερικανο-ισραηλινής αντιπαράθεσης με το Ιράν
Η πρώην Μις Καλιφόρνια επιτίθεται στον Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξη στο Ισραήλ: «Δεν σε αναγνωρίζω πια, θα προσεύχομαι για σένα»
Στην επιστολή της υποστήριξε ακόμη ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες «στέλνονται στη Μέση Ανατολή για να θυσιαστούν», ενώ τόνισε ότι αισθάνεται υποχρεωμένη να μιλήσει για τον πόλεμο στη Γάζα
Ντόναλντ Τραμπ και Κάρι Πρίτζιν Μπόλερ
