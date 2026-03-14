Το Ιράν απειλεί να κάνει στάχτη πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ – «Η Τεχεράνη ηττήθηκε και θέλει συμφωνία», απαντά ο Τραμπ

Με την απειλή πως θα κάνουν «στάχτη» πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις οι οποίες συνδέονται με τις ΗΠΑ, απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν λίγο αφότου o Αμερικανός πρόεδρος απείλησε για ισχυρά πλήγματα στη νήσο Χαργκ.

Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως ο εκπρόσωπος του κεντρικού γενικού επιτελείου της Χαράμ αλ Ανμπιγιά, -που υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης- απείλησε τον Ντόναλντ Τραμπ πως αν κλιμακώσει την επίθεση και βομβαρδίσει το νησί Χαργκ, θα στοχεύσει στην οικονομία των ΗΠΑ βομβαρδίζοντας εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις που ανήκουν εν μέρει ή συνεργάζονται με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν αμέσως και θα γίνουν στάχτες», ανέφερε συγκεκριμένα.

Λίγες ώρες μετά, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν με Stealth B-2 το νησί, που θεωρείται η «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως δεν προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο νησί Χαργκ βρίσκεται ο μεγαλύτερος πετρελαϊκός σταθμός του Ιράν και μέσω αυτού γίνεται περίπου το 90% των εξαγωγών της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες, απείλησε πως το Ιράν θα υποστεί πολύ ισχυρό πλήγμα, χωρίς να αναφέρει το πότε και το πώς.

New media post from Donald J. Trump



(TS: 13 Mar 21:22 ET) pic.twitter.com/MqjVf6pbI1 — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 14, 2026

«Η ναυτική δύναμη και η αεροπορία του Ιράν εξαφανίστηκε»

Λίγο πριν μπει στο Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην επιχείρηση Epic Fury λέγοντας πως οι δυνάμεις του Ιράν έχουν ήδη εξασθενήσει.

«Η ναυτική τους δύναμη εξαφανίστηκε. Η αεροπορία τους εξαφανίστηκε. Τα περισσότερα από τα στρατεύματά τους έχουν χαθεί. Σχεδόν τα πάντα έχουν χαθεί, και θα το δείτε», δήλωσε.

“To me, it means very simply that we are in a position of dominance,” says @POTUS on “unconditional surrender” by Iran.



“Their navy is gone. Their air force is gone. Most of their military is gone… Just about everything is gone, and you’ll see that.” pic.twitter.com/I4pyhEs4N9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 13, 2026

Τόνισε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε θέση να «κυριαρχήσουν» και ότι η συνοδεία των πετρελαϊκών τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα».

Τόνισε ότι η κατάσταση στο Ιράν «πηγαίνει πολύ καλά» και πως οι ΗΠΑ είναι σε πλήρη έλεγχο.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, δήλωσε πως το Ιράν είναι ήδη ηττημένο και θέλει να κάνει συμφωνία ώστε να τελειώσει ο πόλεμος.

«Τα ΜΜΕ που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις δεν θέλουν με τίποτα να αναφέρουν πόσο καλά τα πήγε ο αμερικανικός στρατός εναντίον του Ιράν, το οποίο έχει ηττηθεί ολοκληρωτικά και επιθυμεί μια συμφωνία – αλλά όχι μια συμφωνία που θα δεχόμουν εγώ! Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό», έγραψε.