Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν με Stealth Β-2 το νησί Χαργκ – Πλήγματα στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Δύο εβδομάδες συμπληρώνονται σήμερα (14.03.2026) από την έναρξη του πολέμου με ΗΠΑ και Ισραήλ να εντείνουν τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, στοχεύοντας υποδομές και τρομοκράτες της Χεζμπολάχ. Οι ΗΠΑ χτύπησαν με τα βαριά βομβαρδιστικά τους Stealth Β-2 το νησί Χαργκ, την «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου ενώ το Ιράν απάντησε με πλήγματα στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη. Οι χώρες του Κόλπου συνεχίζουν να αναχαιτίζουν drones και πυραύλους ενώ το Ιράν συνεχίζει να αυξάνει την πίεση κρατώντας για «όμηρο» τα Στενά του Ορμούζ.
07:32 | 14.03.2026
Χιλιάδες πεζοναύτες αναμένεται να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή
07:32 | 14.03.2026
Καπνοί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
07:29 | 14.03.2026
Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως δεν έχουν προκληθεί ζημιές στο νησί Χαργκ
07:28 | 14.03.2026
Βίντεο από την απογείωση των βομβαρδιστικών Stealth
07:28 | 14.03.2026
Το Ιράν έπληξε με πύραυλο την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
Σοβαρές ζημιές στο ελικοδρόμιο
07:25 | 14.03.2026
Καλημέρα σας από το newsit.gr, συνεχίζουμε από εδώ να σας μεταδίδουμε όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή