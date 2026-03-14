Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν με Stealth Β-2 το νησί Χαργκ – Πλήγματα στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Σε συναγερμό οι χώρες του Κόλπου από τα ιρανικά αντίποινα - Σκοπός να εξαλείψουμε το ιρανικό καθεστώς διαμηνύει ο Τραμπ- Συνεχόμενοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό
Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό / REUTERS/Mohamed Azakir

Δύο εβδομάδες συμπληρώνονται σήμερα (14.03.2026) από την έναρξη του πολέμου με ΗΠΑ και Ισραήλ να εντείνουν τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, στοχεύοντας υποδομές και τρομοκράτες της Χεζμπολάχ. Οι ΗΠΑ χτύπησαν με τα βαριά βομβαρδιστικά τους Stealth Β-2 το νησί Χαργκ, την «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου ενώ το Ιράν απάντησε με πλήγματα στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη. Οι χώρες του Κόλπου συνεχίζουν να αναχαιτίζουν drones και πυραύλους ενώ το Ιράν συνεχίζει να αυξάνει την πίεση κρατώντας για «όμηρο» τα Στενά του Ορμούζ.

07:32 | 14.03.2026
Χιλιάδες πεζοναύτες αναμένεται να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή
07:32 | 14.03.2026
Καπνοί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
07:30 | 14.03.2026
Το νησί Χαργκ του Ιράν
Χαργκ, το νησάκι που κρατά την «καρδιά» του πετρελαίου του Ιράν και μπορεί να γονατίσει την οικονομία του
Η στρατηγική σημασία του ενεργειακού κόμβου στον Περσικό Κόλπο - Μια επίθεση εκεί θα μπορούσε να ταράξει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας
07:29 | 14.03.2026
Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως δεν έχουν προκληθεί ζημιές στο νησί Χαργκ
07:28 | 14.03.2026
Βίντεο από την απογείωση των βομβαρδιστικών Stealth
07:28 | 14.03.2026
Σύννεφα καπνού υψώνονται μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, έπειτα από την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, εν μέσω της αμερικανο-ισραηλινής αντιπαράθεσης με το Ιράν
Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται: Ντόναλντ Τραμπ και Χεζμπολάχ υπόσχονται πόλεμο «μακράς διαρκείας»
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει περισσότερους από 15.000 στόχους από την έναρξη του πολέμου, ενώ οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερα πλοία και 5.000 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή
07:28 | 14.03.2026
Ντόναλντ Τραμπ
Τραμπ: «Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ κατέστρεψε κάθε στρατιωτικό στόχο στο “στολίδι” του Ιράν, το νησί Χαργκ»
Το νησί Χαργκ επεξεργάζεται το 90% των συνολικών εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, και παράγει περίπου 950 εκατομμύρια βαρέλια ετησίως
07:28 | 14.03.2026
Το Ιράν έπληξε με πύραυλο την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Σοβαρές ζημιές στο ελικοδρόμιο

07:25 | 14.03.2026
Καλημέρα σας από το newsit.gr, συνεχίζουμε από εδώ να σας μεταδίδουμε όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή
Η πρώην Μις Καλιφόρνια επιτίθεται στον Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξη στο Ισραήλ: «Δεν σε αναγνωρίζω πια, θα προσεύχομαι για σένα»
Στην επιστολή της υποστήριξε ακόμη ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες «στέλνονται στη Μέση Ανατολή για να θυσιαστούν», ενώ τόνισε ότι αισθάνεται υποχρεωμένη να μιλήσει για τον πόλεμο στη Γάζα
Ντόναλντ Τραμπ και Κάρι Πρίτζιν Μπόλερ
