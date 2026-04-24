Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει προγραμματίσει συνάντηση με Αμερικανούς απεσταλμένους στο Πακιστάν

Δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί με τους Αμερικανούς στο Ισλαμαμπάντ, όμως το Πακιστάν μπορεί να μεταφέρει τις ανησυχίες της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στην πλευρά των ΗΠΑ, ανέφερε ένας δημοσιογράφος της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

Ο Αραγτσί έφτασε απόψε (24.04.2026) στο Ισλαμαμπάντ και το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης προκειμένου να συζητήσει «τις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή καθώς και τις εν εξελίξει προσπάθειες για την ειρήνη και την περιφερειακή σταθερότητα μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ».

Στην ανακοίνωση αυτή δεν γίνεται καμία αναφορά για επαφές του Αραγτσί με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, έγραψε ότι θα επισκεφθεί το Πακιστάν, το Ομάν και τη Ρωσία, για να συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις, τονίζοντας ότι οι γείτονες του Ιράν παραμένουν «η προτεραιότητα της Τεχεράνης».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να στείλει τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν μέσα στις επόμενες ημέρες για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στόχος είναι να συμμετάσχουν σε νέες συνομιλίες με τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, για την αποκλιμάκωση της έντασης και την αναζήτηση συμφωνίας.

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από δύο αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης που μίλησαν στο CNN. Οι συνομιλίες αναμένεται να γίνουν στο Ισλαμαμπάντ και θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Επιπλέον, η Κάρολαϊν Λέβιτ, μιλώντας στο Fox News, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές και επεσήμανε ότι το Ιράν, επικοινώνησε με τις ΗΠΑ και ζήτησε τετ-α-τετ.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν σχεδιάζει προς το παρόν να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν θα λάβει μέρος ούτε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ-Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος θεωρείται βασικός επικεφαλής της ιρανικής πλευράς και αντίστοιχος συνομιλητής του Βανς.