Το Ιράν εξαπέλυσε εκατοντάδες πυραύλους κατά του Ισραήλ: Θα υπάρξουν συνέπειες λέει το Τελ Αβίβ – Για νέα αντίποινα μιλάει η Τεχεράνη

Το Ιράν ξεκίνησε πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ το απόγευμα της Τρίτης (01/10/2024) με τις σειρήνες να ηχούν σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσε το IDF.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το Ιράν έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πυραύλους κατά του Ισραήλ ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι σχεδόν 200 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που έγινε σε δύο κύματα.

Ο στρατός είπε ότι αναχαιτίστηκε «μεγάλος αριθμός» πυραύλων. «Υπήρξε κάποιος αντίκτυπος στο κεντρικό και νότιο» Ισραήλ, είπε ο εκπρόσωπος του στρατού, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση από την πλευρά της μετέδωσε ότι το 80% των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ έπληξαν τους στόχους τους.

Μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ δόθηκε εντολή ο κόσμος να μεταβεί στα καταφύγια ενώ σχεδόν δυο ώρες αργότερα οι IDF κήρυξαν λήξη συναγερμού.

Οι φωτογραφίες από την στιγμή που ο κόσμος ετοιμάζεται να μπει στα καταφύγια είναι συγκλονιστικές.

Το Ισραήλ θα ανταποδώσει την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), διευκρινίζοντας πως αυτό θα γίνει «στον κατάλληλο τόπο και χρόνο».

«Αυτή η επίθεση θα έχει συνέπειες. Έχουμε τα σχέδιά μας και θα ενεργήσουμε όπου και όποτε αποφασίσουμε», είπε ο εκπρόσωπος των IDF Ντανιέλ Χαγκάρι.

Εν τω μεταξύ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χαρακτήρισαν σήμερα «απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη» άλλη μια περιοχή κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. Όπως φαίνεται σε χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα, η περιοχή περιλαμβάνει τις κοινότητες Ντοβέβ, Τσιβόν και Μαλκία, στο βόρειο Ισραήλ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους προς το Ισραήλ. Προειδοποίησαν πως το Ισραήλ θα γίνει ξανά στόχος αν προβεί σε αντίποινα.

Τόνισαν ότι οι πυραυλικές επιθέσεις είναι σε αντίποινα για τις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και του υποδιοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στον Λίβανο Αμπάς Νιλφορουσάν.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε «πυραύλους στο Τελ Αβίβ» στο Ισραήλ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να βοηθήσει το Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις και να προστατεύσει το αμερικανικό προσωπικό στην περιοχή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προσφέρουν “πρόσθετη αμυντική υποστήριξη” στο Ισραήλ μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων που στόχευσαν τον σύμμαχο της Ουάσινγκτον, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού.

“Οι δυνάμεις μας παραμένουν στη θέση τους για να παράσχουν πρόσθετη αμυντική υποστήριξη και να προστατέψουν τις αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή” μετά τη συμμετοχή τους στην “αναχαίτιση των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ”, δήλωσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Insane Footage showing Dozens of Iranian Ballistic Missiles raining over Israel. pic.twitter.com/6l1Wog1iCb

🚨MISSILES SEEN LAUNCHED FROM IRAN AT ISRAEL pic.twitter.com/afuhXZadK3

🚨Israel right now:🚨



We will never apologize for protecting Israelis. pic.twitter.com/aDASW73opU