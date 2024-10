Το Ιράν εξαπέλυσε τουλάχιστον 500 πυραύλους κατά του Ισραήλ: Θα υπάρξουν συνέπειες λέει το Τελ Αβίβ – Για νέα αντίποινα μιλάει η Τεχεράνη

Το Ιράν ξεκίνησε πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ το απόγευμα της Τρίτης (01/10/2024) με τις σειρήνες να ηχούν σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσε το IDF.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το Ιράν έχει εξαπολύσει τουλάχιστον 500 πυραύλους κατά του Ισραήλ σύμφωνα με την Jerusalem Post ενώ όπως έχει γίνει γνωστό υπάρχει και δεύτερο κύμα πυραύλων.

Ο κόσμος στο Ισραήλ έσπευσε στα καταφύγια ενώ οι Αρχές έχουν δώσει οδηγίες στον κόσμο να ακολουθούνται πιστά τα πρωτόκολλα σε αυτές τις περιπτώσεις. «Ζητείται από τους πολίτες να υπακούσουν στις οδηγίες της και όταν ηχήσει συναγερμός, πρέπει να εισέλθετε στην προστατευόμενη περιοχή και να περιμένετε εκεί μέχρι περαιτέρω οδηγίες», ανέφεραν οι IDF.

Μετά από περίπου δυο ώρες IDF εξέδωσαν μήνυμα, με το οποίο ενημερώνουν τους πολίτες του Ισραήλ ότι μπορούν τώρα να βγουν από τα καταφύγια, στα οποία τους είχε κατευθύνει κατά την έναρξη της ιρανικής επίθεσης.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna δημοσίευσε βίντεο με πυραύλους να πετούν πάνω από τον ουρανό της Τεχεράνης. Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στην κοιλάδα του Ιορδάνη, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ηχούν σε όλο το Ισραήλ.

Ιρανικοί πύραυλοι που κατευθύνονταν προς την Ιερουσαλήμ καταρρίφθηκαν πριν από λίγο πάνω από την Ιορδανία, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο μαρτυρίες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους προς το Ισραήλ. Προειδοποίησαν πως το Ισραήλ θα γίνει ξανά στόχος αν προβεί σε αντίποινα.

Τόνισαν ότι οι πυραυλικές επιθέσεις είναι σε αντίποινα για τις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και του υποδιοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στον Λίβανο Αμπάς Νιλφορουσάν.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε «πυραύλους στο Τελ Αβίβ» στο Ισραήλ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να βοηθήσει το Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις και να προστατεύσει το αμερικανικό προσωπικό στην περιοχή.

Insane Footage showing Dozens of Iranian Ballistic Missiles raining over Israel. pic.twitter.com/6l1Wog1iCb

Το Ιράν σύμφωνα με αναλυτές στοχεύει τρεις στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις και «ένα αρχηγείο μυστικών πληροφοριών βόρεια του Τελ Αβίβ», το οποίο είπε ότι έχει εκκενωθεί, όπως ανέφεραν νωρίτερα σήμερα Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

We will never apologize for protecting Israelis. pic.twitter.com/aDASW73opU