Το Ιράν λέει «διαταραγμένη» τη φοιτήτρια που γδύθηκε δημοσίως – Μεταφέρθηκε σε κέντρο θεραπείας

Η Ιρανή φοιτήτρια που γδύθηκε δημοσίως και έμεινε με τα εσώρουχά της σε ένδειξη διαμαρτυρίας περπατώντας στους εξωτερικούς χώρους πανεπιστημίου στο Ιράν δεν συνιστά θέμα ασφαλείας, αλλά είναι ένα «διαταραγμένο άτομο», που λαμβάνει θεραπεία, δήλωσε σήμερα Τρίτη (5.11.24) εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Τεχεράνης.

Η φοιτήτρια, που αναφέρεται στα social media ως Ahou Daryaei γδύθηκε το Σάββατο στο ισλαμικό πανεπιστήμιο Αζάντ της Τεχεράνης, μια ενέργεια η οποία θεωρήθηκε από τα social media ως διαμαρτυρία κατά του αυστηρού ισλαμικού ενδυματολογικού κώδικα στο Ιράν.

Η νεαρή φοιτήτρια παρενοχλούνταν από πράκτορες της ασφάλειας που θεωρούσαν ότι δεν σέβεται τον αυστηρό υποχρεωτικό ισλαμικό ενδυματολογικό κώδικα, σύμφωνα με τις οργανώσεις που αποκάλυψαν το Σάββατο την υπόθεση.

Έμεινε με τα εσώρουχα σε ένδειξη διαμαρτυρίας και περπάτησε μπροστά από το πανεπιστήμιο, σε ένα βίντεο που έγινε viral, πριν την πάρουν μαζί τους δια της βίας πράκτορες της ασφάλειας. Η τύχη της είναι έκτοτε άγνωστη.

Ahoo Daryaei. Say her name. Break the silence, let this be viral! #AhooDaryaei pic.twitter.com/UGx9vvhd2w

«Αντί να βλέπουμε το ζήτημα αυτό από την οπτική της ασφάλειας, καλύτερα να το βλέπουμε από την κοινωνική οπτική και να επιδιώξουμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτής της φοιτήτριας ως ενός διαταραγμένου προσώπου», δήλωσε σήμερα η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατεμέχ Μοχατζερανί στην πρώτη επίσημη αντίδραση στο συμβάν.

Η ίδια είπε ότι η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε από το αστυνομικό τμήμα σε κέντρο θεραπείας αλλά δεν έγινε γνωστή η θεραπεία που θα ακολουθήσει.

Ahoo Daryaei (آهو_دریایی), a courageous student at Tehran’s Science and Research University removed her clothes on campus in a fearless act of defiance after enduring harassment and assault by… pic.twitter.com/yLfdIW1nf9