Κόσμος

Το Ιράν πραγματοποίησε ασκήσεις με πυραύλους ενώ ΗΠΑ – Ισραήλ εξετάζουν νέες επιθέσεις εναντίον του

Μόνο τυχαία δεν είναι η χρονική συγκυρία των ασκήσεων
Εκτόξευση ιρανικού πυραύλου
Εκτόξευση ιρανικού πυραύλου / Iranian Army / WANA (West Asia News Agency) / Handout via REUTERS / File Photo

Το Ιράν ολοκλήρωσε σήμερα (22.12.2025) πυραυλικές ασκήσεις σε διάφορες πόλεις, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα μη κατονομαζόμενες πηγές και αυτόπτες μάρτυρες, σε αυτό που είναι δεύτερη τέτοια άσκηση που αναφέρεται μέσα σε ένα μήνα.

Το κανάλι του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ιράν στο Telegram και το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Nournews δημοσίευσαν βίντεο από τις ασκήσεις με πυραυλικά συστήματα, χωρίς να διευκρινίζουν τις τοποθεσίες που αυτές έγιναν.

Άλλα ειδησεογραφικά μέσα τόνισαν ότι οι εκτοξεύσεις πραγματοποιήθηκαν από την πρωτεύουσα Τεχεράνη και από τις πόλεις Ισφαχάν και Μασάντ. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αυθεντικότητα των βίντεο.

 

Πηγές, μιλώντας αργότερα σήμερα σε κρατικά μέσα ενημέρωσης, αρνήθηκαν ότι διεξήχθησαν πυραυλικές δοκιμές και δήλωσαν ότι οι εικόνες που κυκλοφόρησαν ήταν από «αεροσκάφη μεγάλου υψομέτρου». Δεν δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τις αντικρουόμενες αναφορές.

Το NBC News μετέδωσε το Σάββατο (20.12.2025) ότι «Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την επέκταση του ιρανικού βαλλιστικού προγράμματος» και ότι «προετοιμάζονται να ενημερώσουν τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις επιλογές για μια νέα επίθεση» κατά του Ιράν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης πραγματοποίησε διήμερη άσκηση με στόχο την αντιμετώπιση ξένων απειλών, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους cruise σε προσομοιωμένους στόχους στον Κόλπο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
341
253
243
143
138
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo