Το Ισραήλ ανέκτησε τα πτώματα έξι ομήρων στη Γάζα – Ανάμεσά τους ένας 23χρονος Αμερικανός

Τα πτώματα έξι ομήρων που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου, κατά τη μεγάλη ένοπλη της Χαμάς στο Ισραήλ, κατάφερε και ανέκτησε ο ισραηλινός στρατός από σήραγγα στη Γάζα. Ανάμεσα στους νεκρούς ομήρους βρίσκεται και ο Ισραηλινοαμερικανός Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Τα πτώματα που εντοπίστηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα ανήκουν στους Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi και Ori Danino.

«Νωρίτερα στη διάρκεια της ημέρας [σ.σ. του Σαββάτου], σε μια σήραγγα κάτω από την πόλη Ράφα, οι ισραηλινές δυνάμεις ανέκτησαν τα πτώματα έξι ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς», μεταξύ των οποίων εκείνο του Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν σε μια ανακοίνωση δηλώνοντας «συντετριμμένος και εξοργισμένος».

«Μην έχετε αμφιβολία, οι ηγέτες της Χαμάς θα πληρώσουν για τα εγκλήματά τους. Και εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε 24 ώρες το 24ωρο για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα διασφαλίζει την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

The IDF confirms it retrieved from Gaza the bodies of 6 hostages who were kidnapped by Hamas on October 7.



Hersh Goldberg, 23 🕯️

Eden Yerushalmi, 24 🕯️

Carmel Gat, 39 🕯️

Almog Sarusi, 26 🕯️

Alex Lubnov, 32 🕯️

Ori Danino, 25 🕯️



May their memories be a blessing 💔 pic.twitter.com/XucTjB6Yj0