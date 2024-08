Το Ισραήλ ανέκτησε τις σορούς 6 ομήρων από τη Γάζα

Οι σοροί 6 ομήρων της Χαμάς, από την τρομοκρατική επίθεση της 7η Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, ανασύρθηκαν την Τρίτη (20.08.2024) στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν τα Nir Oz και Nirim.

Ο στρατός του Ισραήλ βρήκε και ανέκτησε σε σε κοινή επιχείρηση της Shin Bet στη Γάζα τις σορούς των ομήρων Avraham Munder και Nadav Popplewell, Yagev Buchshtav, Haim Perry. «Με βαθιά θλίψη, το Κιμπούτς Νιρ Οζ ανακοινώνει τη δολοφονία του Αβραάμ Μούντερ ενώ κρατούνταν όμηρος στη Γάζα, μετά από μήνες σωματικών και ψυχικών βασανιστηρίων», ανέφερε η δήλωση του Κιμπούτς.

Ο Χάιμ Πέρι ο οποίος απήχθη από το σπίτι του στο Κιμπούτς Νιρ Οζ κατά τη διάρκεια των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου και αφέθηκε να πεθάνει στην αιχμαλωσία της Χαμάς, επέστρεψε στο κιμπούτς σήμερα μετά από περισσότερους από δέκα μήνες αιχμαλωσίας στη Γάζα.

Ήταν 80 ετών, πατέρας πέντε παιδιών και παππούς 13. Η δήλωση του κιμπούτς τον περιέγραφε ως «επιχειρηματία, ανθρωπιστή, ακτιβιστή της ειρήνης και ιδρυτή της Γκαλερί του Λευκού Οίκου. Την ημέρα της σφαγής στο κιμπούτς, ο Χάιμ κατάφερε να σώσει τη σύζυγό του, Όσνατ, πριν τον απαγάγουν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Επέζησε κάτω από απάνθρωπες συνθήκες στις σήραγγες της Χαμάς για μήνες έως ότου δολοφονήθηκε βάναυσα σε αιχμαλωσία. Η επιστροφή της σορού του Χαΐμ χρησιμεύει ως οδυνηρή υπενθύμιση ότι ο αγώνας μας για την απελευθέρωση όλων των αγαπημένων μας και την επιστροφή στην κανονικότητα απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει και είναι υψίστης σημασίας γιατί ο χρόνος δεν είναι με το μέρος των ομήρων! Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι αγαπημένοι μας στο σπίτι. Οι ζωντανοί για ανάρρωση και οι δολοφονημένοι για ταφή», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο 79χρονος Αβραάμ Μούντερ ζούσε στο Κιμπούτς Νιρ Οζ για περισσότερα από 50 χρόνια. Πολέμησε και τραυματίστηκε στον Πόλεμο των Έξι Ημερών.

Απήχθη μαζί με τη γυναίκα του Ρουθ, την κόρη τους Κάρεν και τον εγγονό του Οχάντ. Τα τρία μέλη της οικογένειας αφέθηκαν ελεύθερα σε συμφωνία ομήρων μετά από 50 ημέρες αιχμαλωσίας. Ο γιος του Αβραάμ και της Ρουθ, Ρόι, δολοφονήθηκε στις 7 Οκτωβρίου.

«Τα καταστροφικά νέα για τη δολοφονία του Αβραάμ Μούντερ αποτελούν περαιτέρω απόδειξη της επείγουσας ανάγκης να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί η συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων.

Ο Αβραάμ συνελήφθη ζωντανός και υπέμεινε αγωνιώδη αιχμαλωσία μαζί με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Έπρεπε να είχε επιστρέψει ζωντανός στην οικογένειά του. Η δολοφονία του υπογραμμίζει την καθυστέρηση στην εφαρμογή της συμφωνίας που θα μπορούσε να είχε σώσει τη ζωή του και τις ζωές άλλων ομήρων.

Ο Γιοράμ Μέτζγκερ, απήχθη στη Λωρίδα της Γάζας και ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε τον περασμένο Ιούνιο. «Ο Γιοράμ ήταν 80 ετών, μέλος των Kibbutz Nir Oz. Εργαζόταν στο εργοστάσιο Nirlat και τα τελευταία χρόνια στο γκαράζ του κιμπούτς. Ήταν επίσης μέλος του οινοποιείου κιμπούτς. Πατέρας τριών γιων και παππούς επτά εγγονιών. Η σύζυγός του, απήχθη επίσης στη Γάζα και αφέθηκε ελεύθερη. Ο Γιόραμ θα μείνει στη μνήμη σε όλες μας τις καρδιές ως έναν ευχάριστο και χαμογελαστό άνθρωπο που πάντα έκανε τους πάντες να αισθάνονται αμέσως σαν στο σπίτι τους», ανέφερε η δήλωση του Κιμπούτς.

Η ισραηλινή κυβέρνηση, με τη βοήθεια μεσολαβητών, πρέπει να εγκρίνει σήμερα τη συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό θα επιτρέψει την αποκατάσταση ζωντανών ομήρων, την αξιοπρεπή ταφή για όλους τους νεκρούς και τους δολοφονημένους ομήρους και θα αποκαταστήσει την ελπίδα στον λαό του Ισραήλ» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

