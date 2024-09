Το Ισραήλ «αποδεκατίζει» τη Χεζμπολάχ: Μετά τον Νασράλα, νεκρός ακόμα ένας διοικητής

Με δεκάδες νέους βομβαρδισμούς συνεχίζει την επίθεση κατά της Χεζμπολάχ το Ισραήλ, δύο μέρες μετά το θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα στον Λίβανο.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε ακόμα ένα υψηλόβαθμο αξιωματούχο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου και συγκεκριμένα τον Ναμπίλ Καούκ. Η Χεζμπολάχ δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει σχετικά με την τύχη του Καούκ, αλλά υποστηρικτές της αναρτούν συλλυπητήρια μηνύματα γι’αυτόν από το Σάββατο (28.9.2024).

O Καούκ ήταν ο διοικητής της «μονάδας προληπτικής ασφάλειας» της Χεζμπολάχ και ανώτερο μέλος του κεντρικού συμβουλίου της οργάνωσης. Ο Καούκ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, «συμμετείχε άμεσα στην οργάνωση τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του», λέει ο στρατός.

Εντάχθηκε στη Χεζμπολάχ τη δεκαετία του 1980.

Αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν και σκότωσαν τον Καούκ στο προάστιο Dahiyeh της Βηρυτού, γνωστό προπύργιο της Χεζμπολάχ, το βράδυ του Σαββάτου (28.9.2024).

Elimination Report: The targeted airstrike a few minutes ago most likely got:



Nabil Qaouk [Kawak], the deputy head of Hezbollah’s executive council. pic.twitter.com/rMQGcbqTQt — Mossad Commentary (@MOSSADil) September 28, 2024

Τα αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας “επιτέθηκαν σε δεκάδες στόχους τρομοκρατών στο έδαφος του Λιβάνου στη διάρκεια των τελευταίων ωρών”, ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι επιθέσεις αυτές είχαν στόχο θέσεις εκτόξευσης ρουκετών που στόχευαν προς το Ισραήλ, εγκαταστάσεις ενόπλων και αποθήκες όπλων.

Από το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός “έχει πλήξει εκατοντάδες στόχους τρομοκρατών της Χεζμπολάχ σε όλον τον Λίβανο”, σημείωσε επίσης ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ

Σε εξέλιξη βρίσκονται διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσε στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του Λιβάνου ο υπουργός Πληροφόρησης της χώρας Ζιάντ Μακάρι.

«Είναι βέβαιο ότι η λιβανική κυβέρνηση θέλει κατάπαυση του πυρός και όλοι γνωρίζουν ότι Νετανιάχου πήγε στη Νέα Υόρκη στη βάση μιας (πρότασης) κατάπαυσης του πυρός, αλλά πάρθηκε η απόφαση να δολοφονηθεί ο Νασράλα», σημείωσε ο Μακάρι.

«Οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο πρωθυπουργός κάνει ό,τι του αναλογεί, αλλά το ζήτημα δεν είναι και τόσο εύκολο», πρόσθεσε.

«Η δολοφονία του Νασράλα δεν θα μείνει αναπάντητη» απαντά το Ιράν

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ δήλωσε ότι οι οργανώσεις μαχητών θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν το Ισραήλ με τη βοήθεια της Τεχεράνης μετά την δολοφονία του αρχηγού της Χεζμπολάχ μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

🚨 A massive Israeli airstrike in Beirut, potentially a targeted assassination, has taken place. This is reported to be the largest bombing in the city so far, with some sources claiming that 15-20 bombs were involved. pic.twitter.com/mJfycVd5X1 — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) September 27, 2024

«Δεν θα διστάσουμε να φτάσουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο προκειμένου να βοηθήσουμε την αντίσταση», δήλωσε ο Καλιμπάφ.

Ο ίδιος προειδοποίησε επίσης τις ΗΠΑ, λέγοντας: «Οι ΗΠΑ είναι συνεργοί σε όλα αυτά τα εγκλήματα και (…) οφείλουν να αποδεχθούν τις επιπτώσεις».

Το Ισραήλ «δεν θα ησυχάσει», δήλωσε επίσης ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και σημείωσε ότι η δολοφονία του Νασράλα δεν θα μείνει αναπάντητη, μετέδωσαν σήμερα τα ιρανικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων. Η περιοχή βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση, υπογράμμισε επίσης ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν χθες ότι στα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό την Παρασκευή σκοτώθηκε επίσης ο αναπληρωτής διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του ιρανικού στρατού, Αμπάς Νιλφορουσάν.

Τι σηματοδοτεί ο θάνατος του Νασράλα

Το Ισραήλ σκότωσε τον αρχηγό της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σε επιδρομή του κοντά στη Βηρυτό την Παρασκευή, καταφέροντας καταστροφικό πλήγμα στο φιλοϊρανικό σιιτικό κίνημα του Λιβάνου, το οποίο σηματοδοτεί, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, μια ιστορική «καμπή» για τη χώρα του.

Το κτήριο στο οποίο σκοτώθηκε ο Νασράλα:

Ο θάνατος την Παρασκευή αυτού που θεωρείτο ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον Λίβανο συνιστά μεγάλη νίκη του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν και τους συμμάχους του, αλλά βυθίζει την περιοχή στο άγνωστο, σύμφωνα με το AFP.

«Ο Σάγεντ Χασάν Νασράλα ενώθηκε με τους μάρτυρες συντρόφους του (…) των οποίων οδήγησε το βήμα σχεδόν επί τριάντα χρόνια», ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, η Χεζμπολάχ, ο πιο στενός σύμμαχος του Ιράν, σχεδόν 20 ώρες μετά το ισραηλινό πλήγμα που του στοίχισε τη ζωή.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε μαζί με άλλα μέλη του κινήματος «σε ύπουλη σιωνιστική επιδρομή» στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο του σιιτικού κινήματος, πρόσθεσε το ίδιο, χωρίς να διευκρινίσει ποιοι σκοτώθηκαν.

«Ο Χασάν Νασράλα είναι νεκρός», είχε δηλώσει νωρίτερα χθες εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού μετά την καταστροφική επιδρομή που είχε στόχο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το αρχηγείο της Χεζμπολάχ.

Νετανιάχου: Τακτοποιήσαμε τους λογαριασμούς μας με τον Νασράλα

«Τακτοποιήσαμε τους λογαριασμούς μας με τον υπεύθυνο του φόνου αναρίθμητων Ισραηλινών και πολλών πολιτών άλλων χωρών», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι το Ισραήλ πέτυχε «αυτό που δείχνει να είναι μια ιστορική καμπή» στη μάχη κατά των «εχθρών» του.

Ο Λίβανος, η Συρία και το Ιράν κήρυξαν εθνικό πένθος. Το Ιράν ζήτησε επίσης την επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να «λάβει άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για να σταματήσει την ισραηλινή επίθεση και να αποτρέψει να οδηγηθεί η περιοχή σε ολοκληρωτικό πόλεμο».

Αποδεκατίζουν τη Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, ο Αλί Καρακέ, που παρουσιάστηκε ως διοικητής του νοτίου μετώπου της Χεζμπολάχ, όπως και άλλα ηγετικά στελέχη της, σκοτώθηκαν μαζί με τον Νασράλα στην επιχείρηση αυτή του Ισραήλ στην οποία δόθηκε το όνομα «Νέα Τάξη».

Πηγή προσκείμενη στην Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατο του Καρακέ.

Ο Χασέμ Σαφιεντίν, εξέχουσα φυσιογνωμία της Χεζμπολάχ, εμφανίζεται ως πιθανός διάδοχος του ξαδέλφου του Νασράλα.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, ο Αμπάς Νιλφορουσάν, αναπληρωτής διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, σκοτώθηκε επίσης στο πλήγμα της Παρασκευής.

«Ο Νασράλα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς όλων των εποχών του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι.

Επικεφαλής της Χεζμπολάχ από το 1992, ο 64χρονος Χασάν Νασράλα, ήταν ένας πιστός σιίτης που αποτελούσε αντικείμενο πραγματικής λατρείας στη σιιτική κοινότητα του Λιβάνου. Ζούσε στην παρανομία εδώ και χρόνια και σπάνια εμφανιζόταν δημοσίως.

Αμέσως μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του, κραυγές ακούγονταν στις συνοικίες της Βηρυτού που φιλοξενούν εκτοπισμένους από περιοχές στις οποίες κατοικούν σιίτες. «Μην το πιστεύετε, λένε ψέματα, ο Σάγεντ είναι καλά!», φώναξε μια γυναίκα με μαύρη μαντίλα που επέβαινε σε μοτοσικλέτα μαζί με τον σύζυγό της.

«Νεκρά τα περισσότερα υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ»

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η «πλειονότητα» των υψηλόβαθμων ηγετών της Χεζμπολάχ έχει σκοτωθεί στις ισραηλινές επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών.

Η επίθεση κατά του Νασράλα «ήταν πολύ περίπλοκη. Αυτό δείχνει όχι μόνον τεράστιες τεχνολογικές δυνατότητες, αλλά και πόσο βαθιά έχει εισχωρήσει το Ισραήλ στη Χεζμπολάχ», σχολίασε ο Τζέιμς Ντόρσεϊ, ερευνητής στο Ινστιτούτο της Μέσης Ανατολής του εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης.

Τα πλήγματα στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας την Παρασκευή κατέστρεψαν πολλά κτίρια, σύμφωνα με φωτορεπόρτερ του AFP, και ώθησαν σε φυγή χιλιάδες κατοίκους. Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των λιβανικών αρχών, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτά.

If you are an American, I want you to think very hard about what these images in south Beirut remind you of.pic.twitter.com/QXSsc93p9u — Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) September 27, 2024

33 νεκροί το Σάββατο στον Λίβανο

Στα χθεσινά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 195 τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε χθες το βράδυ το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Το Ιράκ, η Συρία, όπως και οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης καταδίκασαν τη δολοφονία του Νασράλα, όπως και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, που βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ στη Γάζα.

Χθες το απόγευμα προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν στο κεντρικό Ισραήλ μετά την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη, σύμφωνα με τον στρατό, ενώ οι αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν αργότερα ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ, η οποία χρηματοδοτείται και εξοπλίζεται από το Ιράν, ιδρύθηκε το 1982 με πρωτοβουλία των Φρουρών της Επανάστασης.

«Η γραμμή» του Νασράλα «θα συνεχιστεί και ο ιερός στόχος του θα υλοποιηθεί με την απελευθέρωση της αλ Κοντς (Ιερουσαλήμ)», δεσμεύτηκε χθες το Ιράν.

Ο προκάτοχός του στην ηγεσία της Χεζμπολάχ, ο Αμπάς Μουσάουι, σκοτώθηκε τον Φεβρουάριο του 1992 από ισραηλινή επιδρομή στην αυτοκινητοπομπή του στον Λίβανο.

Ρουκέτες κατά του Ισραήλ

Παρά τα πλήγματα που εξαπολύει το Ισραήλ, το οποίο βομβαρδίζει αδιάκοπα τα προπύργια της Χεζμπολάχ, το κίνημα ανακοίνωσε χθες ότι εκτόξευσε ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ, οι οποίες αναχαιτίστηκαν στην πλειονότητά τους.

Σειρήνες που προειδοποιούσαν για αεροπορική επίθεση ήχησαν επίσης στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε σε πολλές περιοχές του βορείου Ισραήλ όπως και στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τον στρατό.

Σειρήνες ήχησαν και στην Εϊλάτ, στο νότιο άκρο του Ισραήλ, πόλη προς την οποία η “Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ”, που απαρτίζεται από φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες, ανακοίνωσε δημοσιοποιώντας και εικόνες ότι εξαπέλυσε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) στη διάρκεια της νύχτας.

Την περασμένη Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε εκστρατεία σφοδρών και φονικών βομβαρδισμών κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, έπειτα από διασυνοριακές ανταλλαγές πυρών με το λιβανικό κίνημα για σχεδόν έναν χρόνο.

Η Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ κατά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών της συμμάχου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι δρα για να σταματήσει τα πυρά της Χεζμπολάχ προς το βόρειο τμήμα του, που συνορεύει με τον νότιο Λίβανο, και να επιτρέψει με αυτό τον τρόπο την επιστροφή δεκάδων χιλιάδων κατοίκων που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.

Πηγή: Times of Israel, AFP, Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων