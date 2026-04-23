Το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν και να το στείλει στην «εποχή του λίθου»

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς τόνισε πως θα στείλουν το Ιράν πίσω στην «εποχή του λίθου».
Ισραηλινοί στρατιώτες / REUTERS / Shir Torem

Το Ισραήλ είναι έτοιμο να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και περιμένει το πράσινο φως από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό δήλωσε σήμερα (23/04/2026) ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, ο οποίος τόνισε επίσης πως το Ισραήλ θα στείλει το Ιράν πίσω στην «εποχή του λίθου».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, και οι στόχοι (στο Ιράν) έχουν καθοριστεί», επισημαίνει.

«Περιμένουμε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ, πρωτίστως για να ολοκληρώσουμε την εξάλειψη της δυναστείας Χαμενεΐ» και για «να στείλουμε το Ιράν πίσω στην εποχή του λίθου», διαμηνύει ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Στο μεταξύ τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στον νότιο Λίβανο από ισραηλινό πλήγμα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, παρά τη δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο χωρών.

Το υπουργείο ανέφερε ότι το πλήγμα σημειώθηκε «στον δρόμο του Σούκιν, στην περιφέρεια της Ναμπατίγιε» που απέχει περισσότερα από 30 χιλιόμετρα βορείως του Ισραήλ. Σε άλλο πλήγμα στο Γιάτερ, τέσσερα χιλιόμετρα βορείως του Ισραήλ, τραυματίστηκαν ένας ενήλικος και ένα παιδί.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη συνάντηση των πρέσβεων του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, κατά την οποία η Βηρυτός σκοπεύει να ζητήσει παράταση της κατάπαυσης του πυρός.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε δύο ενόπλους στην περιοχή Ααϊνάτα του νοτίου Λιβάνου όταν εντοπίστηκαν να πλησιάζουν στρατιώτες και να συνιστούν «άμεση απειλή» για αυτούς.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές εάν αυτό το συμβάν συνδέεται με τα πλήγματα στα οποία αναφερόταν το υπουργείο Υγείας.

