Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο – Drones πάνω από τη Βηρυτό

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση σε «τρομοκρατικούς στόχους» στον Λίβανο, έπειτα από μια επίθεση της Χεζμπολάχ σε μια αμφισβητούμενη ζώνη, στα σύνορα του Λιβάνου με το συριακό Γκολάν, το οποίο έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ.

«Ο στρατός του Ισραήλ πραγματοποιεί αυτήν την ώρα πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», ανέφερε σε μια λακωνική ανακοίνωση. Το κύμα επιθέσεων ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ (02/12/2024).

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε προειδοποιήσει ότι η χώρα του θα απαντούσε στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, παρά την εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ από την περασμένη Τετάρτη.

Την απειλή επανέλαβε και ο αρχηγός των IDF, Χέρτζι Χαλέβι, ο οποίος επισκέφθηκε τα βόρεια σύνορα και δήλωσε ότι ο στρατός θα απαντήσει «με δύναμη» στην επίθεση της Χεζμπολάχ.

IDF is now attacking Lebanon, they claim that these attacks are a response to Hezbollah’s violation of the ceasefire deal. pic.twitter.com/QlLZp2Rzmu