Το Ισραήλ «οχυρώνει» τα νοσοκομεία του μετά τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ

Μετά μια δύσκολη νύχτα που σημαδεύτηκε από επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο τμήμα της χώρας το Ισραήλ λαμβάνει τα μέτρα του.

Τα νοσοκομεία στο βόρειο Ισραήλ έχουν λάβει οδηγίες για να μεταφέρουν τους ασθενείς τους, αλλά και τον εξοπλισμό προσφοράς των υπηρεσιών τους, σε υποδομές που διαθέτουν επιπλέον προστασία από ρουκέτες και πυραυλικά πλήγματα μετά τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Το νοσοκομείο Rambam hospital στην πόλη Χάιφα θα μεταφέρει τους ασθενείς του στις υπόγειες εγκαταστάσεις ασφαλείας που διαθέτει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Μετά τις επιθέσεις με ρουκέτες της Χεζμπολάχ σήμερα (22.09.2024) το πρωί στο βόρειο Ισραήλ, ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι ολοκλήρωσε ένα νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της τρομοκρατικής ομάδας.

Οι δεκάδες επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν εκτοξευτές ρουκετών της Χεζμπολάχ και κτίρια που χρησιμοποιούνται από την οργάνωση σε αρκετές περιοχές του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με τον στρατό.

Ο Ισραηλινός στρατός έχει δεσμευτεί να εντείνει τα χτυπήματά του κατά της Χεζμπολάχ για να «εξαρθρώσει και να υποβαθμίσει» τις δυνατότητες της τρομοκρατικής ομάδας.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε έναν «ύποπτο εναέριο στόχο« που είχε εκτοξευτεί από τα ανατολικά, χωρίς ν’ αναφερθούν καταστροφές ή τραυματισμοί.

Νωρίτερα, ένας αξιωματούχος της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ, μιας οργάνωσης από ομάδες ενόπλων που έχουν την υποστήριξη του Ιράν, δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις με πυραύλους κρουζ και drones παγιδευμένων με εκρηκτικά κατά του Ισραήλ.

