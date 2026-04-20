Το Ισραήλ οχυρώνεται στον νότιο Λίβανο και προειδοποιεί τους κατοίκους να μείνουν μακριά

Μπορεί να βρίσκεται ακόμα σε ισχύ η 10ημερη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ωστόσο οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να ενισχύουν τις θέσεις τους στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η κατάπαυση του πυρός παραμένει εύθραυστη, με τα στρατεύματα του Ισραήλ να διατηρούν υπό την κατοχή τους εδάφη βαθιά στο νότιο Λίβανο, με στόχο να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας για να προστατεύουν το βόρειο Ισραήλ από επιθέσεις της Χεζμπολάχ, η οποία τονίζει ότι διατηρεί «το δικαίωμα να αντιστέκεται» στην ισραηλινή κατοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ισραήλ ζήτησε σήμερα (20.04.2026) από τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου να μείνουν μακριά από μια ζώνη κατά μήκος των συνόρων και να μην πλησιάζουν την περιοχή του ποταμού Λιτάνι, καθώς εδραιώνει τις θέσεις του στο νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δημοσιοποίησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα χάρτη με μια κόκκινη γραμμή που περνάει από 21 χωριά στο νότιο Λίβανο και δήλωσαν πως οι κάτοικοι δεν πρέπει να κινούνται στην περιοχή ανάμεσα στη γραμμή αυτή και τα σύνορα, λέγοντας ότι ισραηλινά στρατεύματα διατηρούν θέσεις στο νότο «για την αντιμετώπιση συνεχιζόμενων τρομοκρατικών δραστηριοτήτων» από την Χεζμπολάχ.

REVEALED: The Forward Defense Line and the area in which IDF soldiers are operating, following the ceasefire agreement.



5 divisions are operating simultaneously south of the Forward Defense Line in southern Lebanon in order to dismantle Hezbollah terror infrastructure sites… pic.twitter.com/eibA2pgDHe — Israel Defense Forces (@IDF) April 19, 2026

Στο χάρτη κατονομάζονται περισσότερα από άλλα 50 χωριά στο νότο στα οποία δεν πρέπει να επιστρέψουν οι κάτοικοί τους. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν επίσης ότι δεν επιτρέπεται στους κατοίκους να πλησιάζουν την περιοχή του ποταμού Λιτάνι, ο οποίος ρέει στο βόρειο τμήμα της περιοχής από την οποία το Ισραήλ δήλωσε πως οι κάτοικοι θα πρέπει να μείνουν μακριά.

Χθες, Κυριακή (19.04.2026) οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα έναν παρόμοιο χάρτη, στον οποίο φαίνεται για πρώτη φορά η νέα γραμμή ανάπτυξής τους στο εσωτερικό του Λιβάνου.

Εκτεινόμενη από ανατολάς προς δυσμάς, η γραμμή ανάπτυξης στο χάρτη εκτείνεται σε απόσταση 5-10 χιλιομέτρων από τα σύνορα μέσα στο λιβανικό έδαφος, καλύπτοντας μια περιοχή όπου ο ισραηλινός στρατός καταστρέφει χωριά.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, Μαχμούντ Κμάτι, απευθυνόμενος προχθές Σάββατο (18.04.2026) σε κατοίκους των ελεγχόμενων από τη Χεζμπολάχ νότιων προαστίων της Βηρυτού, τους είπε ότι δεν θα πρέπει να επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια τους λόγω του κινδύνου ισραηλινής επίθεσης.

Τοπικά δημοτικά συμβούλια στο νότιο Λίβανο προειδοποίησαν επίσης τους κατοίκους να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ακόμα ασφάλεια για κάτι τέτοιο.

Η Χεζμπολάχ, σε σημερινή (20.04.2026) δήλωσή της, αναφέρει πως εκρηκτικοί μηχανισμοί που είχαν προηγουμένως τοποθετηθεί από μαχητές της, εξερράγησαν καθώς ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα κινούνταν χθες, Κυριακή, σε μια περιοχή του νότου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τέσσερα άρματα μάχης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα να σχολιάσουν αυτό τον ισχυρισμό. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι εννέα τραυαμτίσθηκα στη διάρκεια μάχης στο νότιο Λίβανο.