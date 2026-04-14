Το Ισραήλ προτείνει σχέδιο διαίρεσης του Λιβάνου σε τρεις ζώνες: Η «κίτρινη γραμμή», η «εκκαθάριση» και η ευθύνη του λιβανικού στρατού

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στις πιέσεις της Ουάσιγκτον για έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με τον Λίβανο υπό την αιγίδα των ΗΠΑ εν μέσω της εκεχειρίας στο Ιράν.

Αυτό που αναμένεται να παρουσιάσει το Ισραήλ κατά τον πρώτο γύρο συνομιλιών προτάθηκε από τον πρώην Ισραηλινό υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ron Dermer, ο οποίος αρνήθηκε να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση πυρός και στον Λίβανο, αλλά υπέβαλε μια πρόταση που αποσκοπεί στην προώθηση μιας διευθέτησης στην περιοχή, η οποία θα συζητηθεί με βάση τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις συζητ’ησεις για τον πόλεμο.

Η πρόταση του Ντέρμερ λοιπόν, βασίζεται στη διαίρεση του Λιβάνου σε τρεις ζώνες και στη διασφάλιση παρατεταμένης παρουσίας του ισραηλινού στρατού σε περιοχές του νότου.

Σύμφωνα με το σχέδιο, στην πρώτη ζώνη, ο ισραηλινός στρατός θα διατηρούσε τον έλεγχο από την περιοχή των συνόρων μέχρι τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», σε βάθος περίπου 8 χιλιομέτρων από τα σύνορα, με σημαντικές δυνάμεις να σταθμεύουν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με το πρόσχημα της ολοκλήρωσης του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Στη δεύτερη ζώνη, μεταξύ της «κίτρινης γραμμής» και του ποταμού Λιτάνι, ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει αυτό που ο Ντέρμερ περιέγραψε ως «εκκαθάριση» της περιοχής από τους μαχητές και τις υποδομές της Χεζμπολάχ.

Καθώς αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται σταδιακά, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν από περιοχές όπου ολοκληρώνονται οι επιχειρήσεις, επιτρέποντας στον λιβανέζικο στρατό να αναπτυχθεί και να αναλάβει ευθύνες ασφαλείας.

Η τρίτη ζώνη βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι. Σύμφωνα με τον Ντέρμερ, η πλήρης ευθύνη για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ στην περιοχή αυτή θα ανήκει στο λιβανικό στρατό.

Για να εφαρμοστεί το σχέδιο τριών σημείων, απαιτείται η έγκριση της λιβανέζικης κυβέρνησης για τη συνεχιζόμενη ισραηλινή παρουσία στη νότια ζώνη ασφαλείας.

Συνεπώς, ο Ντέρμερ είναι συγκρατημένα αισιόδοξος για την πιθανότητα επίτευξης προσωρινής διευθέτησης με τον Λίβανο. Το Ισραήλ διαπραγματεύεται με σαφή όρο: Καμία πλήρη αποχώρηση και καμία πλήρη εφαρμογή του σχεδίου μέχρι να επιλυθεί πλήρως το ζήτημα των όπλων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.