Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για εκεχειρία και στον Λίβανο – Οι συζητήσεις ΗΠΑ με Ιράν «θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τις επόμενες δύο ημέρες» λέει ο Τραμπ

Η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι στοχεύει ισραηλινές δυνάμεις κοντά στο Χιάμ

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου αναφέρει ότι πραγματοποίησε σήμερα επιπλέον επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων και περιοχών κοντά στα σύνορα.

Η οργάνωση ανέφερε ότι εκτόξευσε ρουκέτες σε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών και οχημάτων νότια του Χιάμ, ενώ ανέφερε επίσης ότι στόχευσε ισραηλινές στρατιωτικές υποδομές στην πόλη Καρμιέλ με μπαράζ ρουκετών.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι βομβάρδισε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών και οχημάτων στην πόλη Κουζά. Η οργάνωση ανέφερε επίσης ότι στόχευσε ένα ισραηλινό στρατιωτικό drone – όπως ισχυρίστηκε ήταν ένα Hermes 450 – πάνω από τον ουρανό της Τύρου.

Οι ισχυρισμοί δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν ανεξάρτητα και το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει άμεσα.