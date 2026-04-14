Με φόντο την εκεχειρία και στον Λίβανο, ξεκίνησαν σήμερα (14.04.2026) οι συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων στην Ουάσιγκτον, με την Χεζμπολάχ να συνεχίζει τις επιθέσεις και απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται παρά την κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το Αμερικανικό ναυτικό να έχει μπλοκάρει από το απόγευμα της Δευτέρας τα λιμάνια του Ιράν, με την Τεχεράνη να αντιδρά λέγοντας ότι δεν επηρεάζεται, ενώ απειλεί πως οι εχθροί του «θα καταλήξουν στον πάτο της θάλασσας». Την ίδια ώρα, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι καθοριστικής σημασίας για την ανακούφιση της πίεσης που ασκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στις τιμές της ενέργειας και στην παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ). Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή…
Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για εκεχειρία και στον Λίβανο – Οι συζητήσεις ΗΠΑ με Ιράν «θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τις επόμενες δύο ημέρες» λέει ο Τραμπ
Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου αναφέρει ότι πραγματοποίησε σήμερα επιπλέον επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων και περιοχών κοντά στα σύνορα.
Η οργάνωση ανέφερε ότι εκτόξευσε ρουκέτες σε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών και οχημάτων νότια του Χιάμ, ενώ ανέφερε επίσης ότι στόχευσε ισραηλινές στρατιωτικές υποδομές στην πόλη Καρμιέλ με μπαράζ ρουκετών.
Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι βομβάρδισε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών και οχημάτων στην πόλη Κουζά. Η οργάνωση ανέφερε επίσης ότι στόχευσε ένα ισραηλινό στρατιωτικό drone – όπως ισχυρίστηκε ήταν ένα Hermes 450 – πάνω από τον ουρανό της Τύρου.
Οι ισχυρισμοί δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν ανεξάρτητα και το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει άμεσα.
Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Yechiel Leiter, φωτογραφίζεται με την Λιβανέζα ομόλογό του, Nada Hamadeh, στην έναρξη της συνάντησής τους στην Ουάσινγκτον - της πιο υψηλού επιπέδου δια ζώσης επαφής που έχει γίνει ποτέ μεταξύ των δύο χωρών.
Παρότι Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στους The Times of Israel ότι θα αντάλλασσαν χειραψία, οι δύο πρέσβεις απέφυγαν να το κάνουν πριν μπουν σε ιδιωτική αίθουσα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Marco Rubio, τον σύμβουλο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Mike Needham, τον Αμερικανό πρέσβη στον Λίβανο Michel Issa και τον Αμερικανό πρέσβη στον ΟΗΕ Mike Waltz. Οι Αμερικανοί διπλωμάτες έχουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή στη συνάντηση, αναφέρει το Times of Israel.
Οι έξι αξιωματούχοι δεν απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν μπουν στην αίθουσα των συνομιλιών.
Το Ισραήλ θέλει να αξιοποιήσει τη συνάντηση για να συζητήσει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αλλά και μια πιθανή μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία με τον Λίβανο. Από την άλλη πλευρά, η βασική προτεραιότητα της Βηρυτού είναι να επιτευχθεί εκεχειρία στον Λίβανο — κάτι που το Ισραήλ έχει απορρίψει μέχρι στιγμής. Έτσι, δύο αξιωματούχοι που συμμετείχαν στην προετοιμασία της συνάντησης κρατούν χαμηλές προσδοκίες για το τι μπορεί τελικά να επιτευχθεί.
O επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, υποδέχθηκε τους πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου στο πλαίσιο των πρώτων απευθείας ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες.
Στη συνάντηση, που πραγματοποιείται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, παρίσταται ο Ισραηλινός πρέσβης Γέσιελ Λάιτερ και η Λιβανέζα ομόλογός του Νάντα Χαμάντεχ Μοαουάντ, όπως και ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Ίσα.
Ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για μια «ιστορική ευκαιρία» αναφερόμενος στις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας πως κατανοούμε ότι εργαζόμαστε αντιμέτωποι με».δεκαετίες ιστορίας και περιπλοκές".
Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι ένα μόνιμο τέλος στην επιρροή των τελευταίων 20-30 ετών της Χεζμπολάχ σε αυτήν την περιοχή του κόσμου, ενώ τόνισε πως κάθε δύσκολο θέμα δεν θα επιλυθεί τις επόμενες έξι ώρες, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε να προχωράμε μπροστά και να δημιουργήσουμε το πλαίσιο.
Ήδη πριν από τη συνάντηση, η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, που δεν συμμετέχει, απέρριψε τη διεξαγωγή αυτών των συνομιλιών.
Η διοίκηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) δημοσίευσε πληροφορίες για τις πρώτες 24 ώρες του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της CENTCOM:
«Περισσότεροι από 10.000 Αμερικανοί ναυτικοί, πεζοναύτες και αεροπόροι, μαζί με περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία και δεκάδες αεροσκάφη, εκτελούν αποστολή να αποκλείσουν πλοία που εισέρχονται και αποπλέουν από ιρανικά λιμάνια.
Κατά τις πρώτες 24 ώρες, κανένα πλοίο δεν κατάφερε να περάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό και 6 εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων να γυρίσουν πίσω για να επιστρέψουν σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν.
Ο αποκλεισμός επιβάλλεται αμερόληπτα εναντίον πλοίων όλων των εθνών που εισέρχονται ή αποπλέουν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιρανικών λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.
Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν σήμερα την πτωτική τους πορεία, καθώς η αγορά δείχνει να πιστεύει σε μια αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που ερμηνεύτηκαν ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση και ενόψει των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.
Περίπου στις 17:15 ώρα Ελλάδας, η τιμή του αμερικανικού αργού (West Texas Intermediate - WTI) για παράδοση Μαΐου μειώθηκε κατά 6,20% στα 92,94 δολάρια το βαρέλι, και η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας για παράδοση Ιουνίου κατέγραψε πτώση 3,77% φτάνοντας τα 95,61 δολάρια το βαρέλι.
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν.
Ο Ίσραελ Κατζ τόνισε πως ο 12ήμερος πόλεμος εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025 και η πρόσφατη πολεμική εκστρατεία - σε συνεργασία με τις ΗΠΑ - «κατέστρεψαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την ικανότητά του να παράγει πυρηνικά όπλα».
Έπειτα πρόσθεσε: «Αυτό που απομένει είναι το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου , το οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για μια προσπάθεια επανεκκίνησης του πυρηνικού προγράμματος».
Στο τέλος υπογράμμισε: «Επομένως, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν ορίσει την απομάκρυνση αυτού του υλικού από το Ιράν ως βασική π
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στoν αμερικανικό ιστότοπο New York Post ότι ενδέχεται να υπάρξουν συνομιλίες με το Ιράν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες στο Πακιστάν.
«Θα έπρεπε να μείνετε εκεί, πραγματικά, γιατί κάτι μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες και είμαστε πιο διατεθειμένοι να πάμε εκεί», είπε. «Είναι πιο πιθανό — ξέρετε γιατί; Επειδή ο στρατάρχης κάνει εξαιρετική δουλειά».
Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, με τον οποίο ανέπτυξε στενή σχέση πέρυσι, κατά τη διάρκεια της κρίσης μεταξύ Πακιστάν και Ινδία, η οποία τερματίστηκε έπειτα από τετραήμερη σύγκρουση και συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη συμβολή των ΗΠΑ.
«Είναι εξαιρετικός και γι’ αυτό είναι πιο πιθανό να επιστρέψουμε εκεί», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας: «Γιατί να πάμε σε κάποια άλλη χώρα που δεν έχει καμία σχέση με το θέμα;».
