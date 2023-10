Κλιμακώνει τον «στραγγαλισμό» της Γάζας το Ισραήλ, ενώ την ίδια ώρα «βροχή» πέφτουν οι ρουκέτες στο Τελ Αβίβ. Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, αυξάνει τις στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα, προειδοποιώντας για ένα ακόμη εφιαλτικό «χτύπημα».

Νωρίτερα την Κυριακή (29.10.23) το Ισραήλ διεμήνυσε πως «έχουμε μπει στη δεύτερη φάση του πολέμου» και κάλεσε τους κατοίκους της Γάζας με επείγουσα ανακοίνωση «να κατευθυνθούν στο νότο, καθώς η περιοχή που βρίσκονται είναι πεδίο μαχών». Στη συνέχεια, έδωσε εντολή για εκκένωση του νοσοκομείου Αλ Κουντς.

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις έδωσαν και ένα βίντεο στη δημοσιότητα, με ισραηλινούς στρατιώτες να υψώνουν την ισραηλινή σημαία σε κάποιο κτίριο της Γάζας.

#GazaWar Update : The first Israeli flag is raised in Gaza 🇮🇱#IDF soldiers in Northern #Gaza raised an 🇮🇱 Israeli flag.



