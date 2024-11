Το Ισραήλ «θωρακίζεται» με 25 προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη F-15EX

Θωρακίζεται με ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα το Ισραήλ αγοράζοντας 25 προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-15EX.

Για την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-15EX το Ισραήλ θα δαπανήσει 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια και αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ

Το αεροσκάφος θα είναι εξοπλισμένο με οπλικά συστήματα συμβατά με υπάρχοντα ισραηλινά όπλα, καθώς και με αυξημένο βεληνεκές και ωφέλιμο φορτίο. «Αυτά τα πλεονεκτήματα θα επιτρέψουν στην ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία να διατηρήσει τη στρατηγική υπεροχή της στην αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων στη Μέση Ανατολή», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Η παράδοση των αεροσκαφών F-15EX θα ξεκινήσει το 2031, με 4-6 αεροσκάφη να παραδίδονται ετησίως, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης (option) και για την αγορά επιπλέον 25 μαχητικών ίδιου τύπου, των οποίων η διαμόρφωση ονομάζεται F-15IA.

«Αυτή η μοίρα F-15EX, μαζί με την τρίτη μοίρα F-35 που προμηθεύτηκε νωρίτερα φέτος η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ, αντιπροσωπεύει μια ιστορική ενίσχυση της αεροπορικής μας δύναμης και της στρατηγικής εμβέλειας, δυνατότητες που αποδείχθηκαν κρίσιμες κατά τη διάρκεια του πολέμου που είναι σε εξέλιξη», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Άμυνας, Eyal Zamir. Αναμένεται να αντικαταστήσουν παλαιότερα μοντέλα F-15 της IAF

Israel MOD Acquires 25 Advanced F-15 Aircraft for $5.2 Billion



The Israel Ministry of Defense (IMOD) signed yesterday (Wednesday) a landmark transaction to acquire the next generation of F-15 fighter jets, purchasing 25 advanced aircraft from Boeing. pic.twitter.com/sq6lskDfV8