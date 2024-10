Το Ισραήλ βομβάρδισε πολυκατοικία στη Γάζα – Τουλάχιστον 93 νεκροί, τα περισσότερα θύματα γυναίκες και παιδιά

Τουλάχιστον 93 άνθρωποι στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές χθες Τρίτη (29.10.24) στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, με τις ΗΠΑ να καταδικάζουν το «φρικιαστικό» πλήγμα αυτό στον παλαιστινιακό θύλακο, ο οποίος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από έναν χρόνο πολέμου.

Ενώ η πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας είναι αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή, η υιοθέτηση τη Δευτέρα από το κοινοβούλιο του Ισραήλ νόμου που απαγορεύει κάθε δραστηριότητα της UNRWA, υπηρεσίας του ΟΗΕ που χαρακτηρίζεται η «ραχοκοκαλιά» των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στον μικρό θύλακο, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας εξαπολύθηκαν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον του νότιου Ισραήλ. Την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου, η Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο εναντίον του Ισραήλ, προτού οι καθημερινές ανταλλαγές πυρών μεταμορφωθούν σε ανοικτό πόλεμο τον Σεπτέμβριο.

Στην Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, η πολιτική προστασία ανακοίνωσε τον θάνατο τουλάχιστον 93 Παλαιστινίων σε βομβαρδισμό στην «οικογενειακή κατοικία των Αμπού Νασρ», πενταώροφη πολυκατοικία, συμπληρώνοντας πως παρέμεναν ακόμη δεκάδες παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να ανακοινώσει πως εξετάζει «τις πληροφορίες για συμβάν» στην Μπέιτ Λάχια.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Al Jazeera journalist Anas al-Sharif was reporting live on air when he found out his relatives were killed by an Israeli airstrike.



At least 87 people have been killed or are missing under rubble after Israel’s raid hit a residential area in Beit Lahiya in northern Gaza. pic.twitter.com/DboQSdHnhw