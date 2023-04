Το Ισραήλ εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πλήγματα στον νότιο Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας πως έβαλε στο στόχαστρο θέσεις της Χαμάς, σε αντίποινα για τις εκτοξεύσεις δεκάδων ρουκετών εναντίον της επικράτειάς του.

Οι αεροπορικές επιδρομές άρχισαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στη Λωρίδα της Γάζας και οι βομβαρδισμοί στον Λίβανο περί τις 04:00.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως «έπληξε στόχους, ιδίως υποδομές που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, στον νότιο Λίβανο».

Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ επιβεβαιώνει πως επιτέθηκε στον Λίβανο από τον Απρίλιο του 2022.

Τα πλήγματα αυτά προστίθενται στην κατακόρυφη κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή από την Τετάρτη, έπειτα από τη σχετική ηρεμία στην ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη αφότου άρχισε το Ραμαζάνι, την 23η Μαρτίου.

BREAKING NEWS: First footage of Israeli airstrikes near the Rashidieh refugee camp in Tyre, Lebanon pic.twitter.com/prEb1BRLqY