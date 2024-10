Το Ισραήλ χτύπησε Λίβανο και Δαμασκό – Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί στη Βηρυτό

Σε Δαμασκό και Βηρυτό χτύπησε τις τελευταίες ώρες ο στρατός του Ισραήλ που προετοιμάζεται παράλληλα για την επίθεση στο Ιράν, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται.

Μια πολυκατοικία στη Δαμασκό βομβάρδισε ο στρατός του Ισραήλ τα ξημερώματα της Πέμπτης (24.10.2024) σύμφωνα με συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Από τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Δαμασκό και σε στρατιωτική τοποθεσία κοντά στη δυτική πόλη Χομς τα ξημερώματα της Πέμπτης σκοτώθηκε ένας στρατιώτης και τραυμάτισαν επτά, ανακοίνωσε το συριακό υπουργείο Άμυνας.

Οι επιθέσεις είχαν στόχο την κεντρική συνοικία Kafr Sousa της Δαμασκού και μια στρατιωτική τοποθεσία στην ύπαιθρο της Χομς, αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα έγινε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο γραφείο που ανήκε σε τηλεοπτικό σταθμό με έδρα τη Βηρυτό με συνέπεια ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Το υπουργείο αναφέρει ότι άλλα πέντε άτομα, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν στην επίθεση της Τετάρτης (23.10.2024). Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το παναραβικό τηλεοπτικό κανάλι Al-Mayadeen, το οποίο είναι πολιτικά σύμμαχος με τη λιβανέζικη τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, είπε ότι το γραφείο του στην περιοχή μεταξύ Jnah και Ouzai στα περίχωρα των νότιων προαστίων της Βηρυτού ήταν στόχος.

«Η Al-Mayadeen θεωρεί την ισραηλινή κατοχή υπεύθυνη για την επίθεση σε γνωστό γραφείο μέσων ενημέρωσης γνωστού μέσου», ανέφερε το Al-Mayadeen TV.

Το κτίριο είχε εκκενωθεί με τον ισραηλινό στρατό να μην εκδίδει προειδοποίηση πριν από το χτύπημα.

Στο μεταξύ εντατικοί ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί σάρωσαν χθες Τετάρτη το βράδυ νότια προάστια της Βηρυτού, περιοχή που χαρακτηρίζεται οχυρό της Χεζμπολάχ, με τα τουλάχιστον 17 πλήγματα να καταστρέφουν αρκετά κτίρια, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Επρόκειτο για τους πιο εκτεταμένους βομβαρδισμούς στην περιοχή αυτή αφότου οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στα σύνορα τον τελευταίο χρόνο μετατράπηκαν πλέον σε γενικευμένη σύρραξη πριν από έναν μήνα, την 23η Σεπτεμβρίου.

Secondary Explosions seen following an Israeli Airstrike in the Southern Suburbs of Beirut. pic.twitter.com/F0yi7zVJ8g