Το Ισραήλ χτύπησε το επιτελείο των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ και εργαστήριο παραγωγής όπλων στη Βηρυτό

Το σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο συνεχίζεται με την Πολεμική Αεροπορία να ανακοινώνει ότι επιτέθηκε σήμερα (20.10.2024) στο επιτελείο των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ και σε ένα υπόγειο εργαστήριο παραγωγής όπλων στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANI του Λιβάνου, επλήγησαν οι συνοικίες Χαρέτ Χρέικ και Χαντάτ Μπεϊρούτ, προπύργια της Χεζμπολάχ που βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεμο με το Ισραήλ σκοτώνοντας τρεις αξιωματούχους της οργάνωσης.

Την επίθεση άλλωστε είχε προαναγγείλει ο Μπένιαμιν Νετανιάχου μετά το χτύπημα της Χεζμπολάχ με drone στο σπίτι του στην Καισάρεια.

«Η πολεμική αεροπορία (IAF) πραγματοποίησε χτύπημα με βάση τις πληροφορίες σε κέντρο διοίκησης του αρχηγείου πληροφοριών της Χεζμπολάχ και σε υπόγειο εργαστήριο όπλων στη Βηρυτό» αναφέρουν οι IDF.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι «εξάλειψε» τρεις αξιωματούχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

«Η IAF εξάλειψε τον τρομοκράτη Al-Haj Abbas Salama στην περιοχή Tebnine, ανώτερο διοικητή στο Νότιο Μέτωπο της Χεζμπολάχ. Ο Salama επέβλεπε τις μάχες στην περιοχή Bint Jbeil και εκτέλεσε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Επιπλέον, ο Salama υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στο Νότιο Μέτωπο της Χεζμπολάχ όλα αυτά τα χρόνια.

Επιπλέον, οι τρομοκράτες Rada Abbas Awada και Ahmad Ali Hussein εξοντώθηκαν.

Ο Awada ήταν ανώτερος εμπειρογνώμονας επικοινωνιών της Χεζμπολάχ και ο Χουσεΐν υπηρέτησε ως επικεφαλής μονάδας κατασκευής όπλων που ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία του στρατηγικού όπλου της Χεζμπολάχ, μετά από εις βάθος εκπαίδευση κατασκευής στο Ιράν» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

