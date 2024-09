Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι βομβάρδισε αποθήκη πυραύλων της Χεζμπολάχ κοντά στο αεροδρόμιο της Βηρυτού

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν με αεροπορική επιδρομή μια αποθήκη πυραύλων εδάφους-αέρος της Χεζμπολάχ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού.

Σύμφωνα με τους IDF, η αποθήκη με τους αντιαεροπορικούς πυραύλους βρισκόταν περίπου 1,5 χλμ μακριά από το αεροδρόμιο.

«Οι πύραυλοι εδάφους-αέρος αποτελούν απειλή για τον διεθνή εναέριο χώρο, για τα επιβατικά αεροπλάνα και μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε αεροσκάφος που πετά στον εναέριο χώρο του Λιβάνου», τόνισε ο στρατός.

The #IDF destroyed a warehouse of surface-to-air missile launchers that #Hezbollah had located approximately 1.5 kilometers from Lebanon’s international airport in Beirut. #Lebanon pic.twitter.com/XxK0Q6Yr2G