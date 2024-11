Το Κρεμλίνο διαψεύδει ότι υπήρξε συνομιλία Πούτιν με Τραμπ: «Ψευδείς πληροφορίες»

Στη διάψευση των αναφορών περί τηλεφωνικής επικοινωνίας του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον νεοκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σήμερα Δευτέρα (11.11.24) το Κρεμλίνο.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ διέψευσε τις αναφορές στις ΗΠΑ ότι ο Πούτιν μίλησε με τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

«Δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα. Είναι εντελώς επινοημένο. Είναι ψευδείς πληροφορίες. Δεν υπήρξε καμία συνομιλία», ανέφερε ο Πεσκόφ για τη συνομιλία που φέρονται να είχαν ο Πούτιν με τον Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται διεθνή ΜΜΕ, οι δύο άνδρες είχαν την πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία την περασμένη Πέμπτη (7.11.24) μετά τη νίκη του Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Με τον Αμερικανό νεοκλεγέντα πρόεδρο να ζητά από τον Πούτιν να μην προχωρήσει σε κλιμάκωση στον πόλεμο στην Ουκρανία, υπενθυμίζοντάς του την παρουσία στρατευμάτων των ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Telephone call? What telephone call..? Kremlin spokesman Dmitry Peskov has denied reports in the US that Putin spoke to Trump last week: “It doesn’t correspond at all to reality. It’s completely made up. It’s false information. There was no conversation.”