Μετά από 30 χρόνια άρχισε να κινείται το πρώτη φορά το μεγαλύτερο παγόβουνο στον κόσμο. Η αποκόλληση έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.

Πρόκειται για το παγόβουνο A23a, όπως χαρακτηριστικά το έχουν ονομάσει, έχει έκταση περίπου 4.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η αποκόλλησή του από τις ακτές της Ανταρκτικής το 1986.

Αμέσως, ωστόσο, κόλλησε στον πυθμένα του ωκεανού και παρέμεινε για πολλά χρόνια στη θάλασσα Γουέντελ. Στις 24 Νοεμβρίου, το παγόβουνο αποκολλήθηκε και άρχισε να κινείται προς τον Νότιο Ωκεανό. Σύμφωνα με τη Βρετανική Ανταρκτική Έρευνα (BAS), το Ανταρκτικό Περιφερειακό Ρεύμα θα οδηγήσει το A23a στην «λεωφόρο των παγόβουνων».

Το ερευνητικό πλοίο RRS Sir David Attenborough τις προηγούμενες ημέρες πέρασε από την περιοχή όπου κινείται το παγόβουνο και κατέγραψαν την πορεία μέσα από φωτογραφίες και βίντεο.

Να σημειωθεί ότι οι ερευνητές μπόρεσαν και πήραν δείγματα από το παγόβουνο ελπίζοντας να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον Νότιο Ωκεανό και τους οργανισμούς που ζουν εκεί.

«Γνωρίζουμε ότι αυτά τα γιγάντια παγόβουνα μπορούν να παρέχουν θρεπτικά συστατικά στα νερά από τα οποία περνούν, δημιουργώντας ακμάζοντα οικοσυστήματα σε λιγότερο παραγωγικές κατά τα άλλα περιοχές», ήταν τα λόγια της Λόρα Τέιλορ, βιογεωχημικού και μέλους της αποστολής.

The #RRSSirDavidAttenborough has visited the largest iceberg in the world, #A23a 🚢🧊



It’s 3,900km2 – so a bit bigger than Cornwall.



The epic team on board, including Theresa Gossman, Matthew Gascoyne & Christopher Grey, got us this footage. pic.twitter.com/d1fOprVWZL