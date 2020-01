Πηγή έμπνευσης των πινάκων του είναι τα χρόνια που πέρασε παιδάκι στο μετρό της Νέας Υόρκης αλλά και η γοητεία που άσκησε από νωρίς επάνω του η Ελληνική Μυθολογία. Μικρές λεπτομέρειες, όπως αφίσες του ζωολογικού κήπου, αυτοκόλλητα, T-shirts και παιχνίδια, δίνουν νότα χιούμορ στα έργα του.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο blog «Sour Harvest» του Thinkspace Project, ο με έδρα το Λος Άντζελες καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι οι χαρακτήρες των πινάκων του θα εγκαταλείψουν σύντομα τον υπόγειο και θα βγουν στην επιφάνεια. «Η ιδέα μου είναι ότι αυτοί οι χαρακτήρες ξεκίνησαν στον υπόγειο και μετά βγαίνουν στον κόσμο. Στα σίγουρα θέλω να κάνω πίνακες με σκηνικό διάφορα μέρη της Νέας Υόρκης. Γεννήθηκα στο Λος Άντζελες και σήμερα εκεί ζω, οπότε περιμένω ότι κάποια στιγμή οι χαρακτήρες μου θα φτάσουν και στο Λος Άντζελες».

