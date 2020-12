Το μήνυμα της ΕΕ για την έναρξη των εμβολιασμών: «Ένα μικρό τσίμπημα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα»

Η έναρξη των εμβολιασμών συμβολίζει την ιστορική στιγμή της έναρξης της αρχής του τέλους της μάχης με τον κορονοϊό. Η Ελληνική Aντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τιμά την σημερινή ημέρα κάνοντας έναν παραλληλισμό.

Κατά την ιστορική ατάκα του Neil Armstrong, όταν πάτησε στις 20 Ιουλίου στο Φεγγάρι, «That’s one small step for a man, one giant leap for mankind» (ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα), η Ελληνική Aντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει σε ανάρτησή της στο twitter: «Ένα μικρό τσίμπημα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα».

«Τα εμβόλια παραδόθηκαν στα κράτη μέλη. Σήμερα ξεκινούν οι εκστρατείες εμβολιασμού σε όλη την ΕΕ», αναφέρει σε μήνυμά της στο twitter η επίτροπος Υγείας , Στέλλα Κυριακίδου. Έτσι «θα συνεχίσουμε να σώσουμε ζωές και να γυρίσουμε σελίδα στην πανδημία», τονίζει.

«Έχουμε ενεργήσει με ενότητα σε όλη αυτή την πανδημία. Σήμερα αρχίζουμε να γυρίζουμε μαζί τη σελίδα σε αυτό το κεφάλαιο, μαζί», αναφέρει η Κομισιόν.

