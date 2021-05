Τη χθεσινή επέτειο θανάτου του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, που έπεσε θύμα υπέρμετρης και ρατσιστικής αστυνομικής βίας, θυμήθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος σημειωτέον είχε ηγηθεί της ειρηνικής πορείας διαμαρτυρίας πέρυσι στο Μπρούκλιν, βαδίζοντας στα χνάρια του προκατόχου του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιακώβου, κάλεσε όλες και όλους να γίνουν ένα στον αγώνα για τη φυλετική δικαιοσύνη για κάθε άνθρωπο, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Όπως, μάλιστα, τόνισε, «πρέπει όλοι να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση ώστε ο τραγικός θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ να δώσει το έναυσμα για έργα ειρήνης και δικαιοσύνης, που θα ανοίξουν τον δρόμο για μια καλύτερη και πιο δίκαιη κοινωνία στο μέλλον».

On this anniversary of the death of George Floyd, let us join together and redouble our efforts for racial justice for all people. Let his death be a cause for the peaceful and righteous work that leads to a better and more equitable society for everyone.