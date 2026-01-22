Το ΝΑΤΟ ανησυχεί για τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας στην Αρκτική

Όπως φαίνεται δεν είναι μόνος του ο Ντόναλντ Τραμπ να ανησυχεί για τη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, με το ΝΑΤΟ να τον ακολουθεί στις έντονες αυτές σκέψεις πολλώ δε μάλλον όταν όλα αυτά γίνονται στην Αρκτική.

Η αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ρωσίας στην Αρκτική συνιστά πηγή ανησυχίας για το ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ο ανώτατος διοικητής της διατλαντικής συμμαχίας Αλέξους Γκρινκιέβιτς. Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ολοφάνερα την ανησυχία του σχετικά με το θέμα αυτό, τονίζοντας μάλιστα πόσο σημαντικό είναι να καταλάβουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, πριν το κάνει το Πεκίνο και η Μόσχα.

«Το έχουμε δει αυτό τα τελευταία χρόνια, τόσο στον θαλάσσιο τομέα με αυξημένες κοινές περιπολίες, όσο και στον αεροπορικό τομέα με κοινές περιπολίες βομβαρδιστικών αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Άλεξους Γκρινκιέβιτς, στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που υπηρετεί ως Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ.

«Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε τη θέση μας και να σκεφτούμε τρόπους με τους οποίους τα έθνη μπορούν να βελτιώσουν τη θέση μας στην Αρκτική», είπε ακόμη.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε ξαφνικά την Τετάρτη 22.01.2026 τις απειλές του να επιβάλει δασμούς ως μοχλό πίεσης για την κατάληψη της Γροιλανδίας, απέκλεισε τη χρήση βίας και δήλωσε ότι μια συμφωνία είναι ορατή για να τερματιστεί μια διαμάχη για αυτό το έδαφος της Δανίας.

Το ΝΑΤΟ αναμένει οδηγίες σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για την περιοχή, δήλωσε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.