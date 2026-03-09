To NATO επιβεβαίωσε την εξουδετέρωση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου που έβαλε στο στόχαστρο την Τουρκία

Την αναχαίτιση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου που στόχευε την Τουρκία, επιβεβαίωσε σήμερα (09.03.2026) η εκπρόσωπος του NATO, με ανάρτηση στα social media.

Νωρίτερα, ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο την Τουρκία, με το ΝΑΤΟ να επιβεβαιώνει το περιστατικό, λέγοντας πως η απειλή αναχαιτίστηκε, αλλά χωρίς να διευκρινίσει αν το βλήμα καταρρίφθηκε εντός του τουρκικού εναέριου χώρου.

Μάλιστα, στην σχετική ανάρτηση, η εκπρόσωπος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας υπογραμμίζει ότι «το NATO παραμένει σταθερό στην ετοιμότητά του να υπερασπιστεί όλους τους Συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής».

NATO has again intercepted a missile heading to Türkiye. NATO stands firm in its readiness to defend all Allies against any threat — NATO Spokesperson (@NATOpress) March 9, 2026

Σημειώνεται ότι ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος εξουδετερώθηκε από δυνάμεις αεροπορικής άμυνας και προστασίας του NATO που έχουν αναπτυχθεί στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Τα θραύσματα του πυραύλου έπεσαν σε μια απομακρυσμένη περιοχή της νοτιοανατολικής Τουρκίας.