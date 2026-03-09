Κόσμος

To NATO επιβεβαίωσε την εξουδετέρωση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου που έβαλε στο στόχαστρο την Τουρκία

Ωστόσο η εκπρόσωπος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δεν διευκρίνισε στην σχετική της ανάρτηση αν η αναχαίτιση έγινε εντός του τουρκικού εναέριου χώρου
Αμερικανικός πύραυλος κατά την διάρκεια της εκτόξευσης από πολεμικό πλοίο
Αμερικανικός πύραυλος κατά την διάρκεια της εκτόξευσης από πολεμικό πλοίο / US CENTCOM via X via REUTERS

Την αναχαίτιση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου που στόχευε την Τουρκία, επιβεβαίωσε σήμερα (09.03.2026) η εκπρόσωπος του NATO, με ανάρτηση στα social media.

Νωρίτερα, ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο την Τουρκία, με το ΝΑΤΟ να επιβεβαιώνει το περιστατικό, λέγοντας πως η απειλή αναχαιτίστηκε, αλλά χωρίς να διευκρινίσει αν το βλήμα καταρρίφθηκε εντός του τουρκικού εναέριου χώρου.

Μάλιστα, στην σχετική ανάρτηση, η εκπρόσωπος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας υπογραμμίζει ότι «το NATO παραμένει σταθερό στην ετοιμότητά του να υπερασπιστεί όλους τους Συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής».

Σημειώνεται ότι ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος εξουδετερώθηκε από δυνάμεις αεροπορικής άμυνας και προστασίας του NATO που έχουν αναπτυχθεί στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Τα θραύσματα του πυραύλου έπεσαν σε μια απομακρυσμένη περιοχή της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Κόσμος
