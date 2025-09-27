Το ΝΑΤΟ στέλνει αντιαεροπορική φρεγάτα στη Βαλτική λόγω των drones στη Δανία

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σήμερα (27/09/2025) ότι αναβαθμίζει την παρουσία του στη Βαλτική Θάλασσα με μια αντιαεροπορική φρεγάτα και άλλα μέσα ως απάντηση στην παρουσία drones στη Δανία.

Η απόφαση του ΝΑΤΟ οφείλεται στα άγνωστης προέλευσης drones παρατηρηθήκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας το βράδυ της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, έπειτα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.



Έτσι το ΝΑΤΟ σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε «θα έχει ακόμη πιο αυξημένη επαγρύπνηση με νέα πολυτομεακά μέσα στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη το ΝΑΤΟ ανέφερε πως τα νέα μέσα περιλαμβάνουν «πλατφόρμες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης και τουλάχιστον μία αντιαεροπορική φρεγάτα».

Ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι δεν θα παράσχουν λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες συνεισφέρουν τα επιπλέον μέσα.