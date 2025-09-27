Δανία: Νέα εισβολή drones αυτή τη φορά πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας

Drones, άγνωστης προέλευσης, παρατηρήθηκαν για ακόμη μία φορά κατά τη διάρκεια της νύχτας (27.09.2025) στον εναέριο χώρο της Δανίας. Αυτή τη φορά η διαδρομή τους ήταν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας.

Τα μυστηριώδη drone έχουν οδηγήσει στο κλείσιμο αρκετών αεροδρομίων σε όλη τη Δανία. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είχαμε ένα περιστατικό γύρω στις 8:15 μ.μ. (18:15 GMT Παρασκευή) που διήρκεσε μερικές ώρες. Ένα έως δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρατηρήθηκαν έξω και πάνω από την αεροπορική βάση», δήλωσε στο AFP ο αξιωματικός υπηρεσίας Simon Skelsjaer, αναφερόμενος στη στρατιωτική βάση Karup.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είπε ότι η αστυνομία δεν μπορεί να σχολιάσει από πού προήλθαν τα drones, προσθέτοντας: «Δεν τα καταρρίψαμε εμείς».

Η αστυνομία συνεργάζεται με τον στρατό στην έρευνά της.

Η βάση Karup μοιράζεται τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης με το πολιτικό αεροδρόμιο Midtjylland, το οποίο έκλεισε για λίγο, αν και δεν επηρεάστηκαν πτήσεις, καθώς δεν είχαν προγραμματιστεί εμπορικές πτήσεις εκείνη την ώρα, δήλωσε ο Skelsjaer.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε την Πέμπτη ότι «τις τελευταίες ημέρες, η Δανία έχει πέσει θύμα υβριδικών επιθέσεων», αναφερόμενη σε μη συμβατικό πόλεμο.