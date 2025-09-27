Κόσμος

Δανία: Νέα εισβολή drones αυτή τη φορά πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας

Μετά τις παραβιάσεις των drones που έκλεισαν τα αεροδρόμια της χώρας, αυτή τη φορά εντοπίστηκαν 1 με 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τη βάση Karup
Αστυνομικός
Αστυνομικός στη Δανία περιπολεί μετά την εισβολή των drones / Ritzau Scanpix/Steven Knap/via REUTERS

Drones, άγνωστης προέλευσης, παρατηρήθηκαν για ακόμη μία φορά κατά τη διάρκεια της νύχτας (27.09.2025) στον εναέριο χώρο της Δανίας. Αυτή τη φορά η διαδρομή τους ήταν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας.

Τα μυστηριώδη drone έχουν οδηγήσει στο κλείσιμο αρκετών αεροδρομίων σε όλη τη Δανία.  «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είχαμε ένα περιστατικό γύρω στις 8:15 μ.μ. (18:15 GMT Παρασκευή) που διήρκεσε μερικές ώρες. Ένα έως δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρατηρήθηκαν έξω και πάνω από την αεροπορική βάση», δήλωσε στο AFP ο αξιωματικός υπηρεσίας Simon Skelsjaer, αναφερόμενος στη στρατιωτική βάση Karup.

Είπε ότι η αστυνομία δεν μπορεί να σχολιάσει από πού προήλθαν τα drones, προσθέτοντας: «Δεν τα καταρρίψαμε εμείς».

Η αστυνομία συνεργάζεται με τον στρατό στην έρευνά της.

Η βάση Karup μοιράζεται τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης με το πολιτικό αεροδρόμιο Midtjylland, το οποίο έκλεισε για λίγο, αν και δεν επηρεάστηκαν πτήσεις, καθώς δεν είχαν προγραμματιστεί εμπορικές πτήσεις εκείνη την ώρα, δήλωσε ο Skelsjaer.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε την Πέμπτη ότι «τις τελευταίες ημέρες, η Δανία έχει πέσει θύμα υβριδικών επιθέσεων», αναφερόμενη σε μη συμβατικό πόλεμο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
O Ντόναλντ Τραμπ κράτα «ζωντανό» το TikTok στις ΗΠΑ: Το mega deal για την ασφαλή χρήση της εφαρμογής από τους Αμερικανούς
Η εντολή του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί και θα παρακολουθείται από τους συνεργάτες ασφαλείας της αμερικανικής εταιρείας
Ντόναλντ Τραμπ 2
Όλο το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα: Αφοπλισμός της Χαμάς και ανοιχτός «ορίζοντας» για παλαιστινιακό κράτος
Το απόρρητο έγγραφο που έβγαλαν στο φως οι Times of Israel - Ανοικοδόμηση της Γάζας, παραμονή Παλαιστινίων και ανοιχτός διάλογος ώστε να επικρατήσει ειρήνη
Παιδιά 8
Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» πίσω από τα γνωστά πάρτι porta potty στο Ντουμπάι - Έταζε δουλειά σε supermarket σε γυναίκες από την Ουγκάντα
Έρευνα του BBC οδήγησε στη σύλληψη του Mwesigwa, οποίος είχε σπίτι του σχεδόν 50 γυναίκες - Συνδέεται με θανάτους δύο γυναικών - Έταζε στους πελάτες του ότι οι κοπέλες κάνουν «σχεδόν τα πάντα»
Ντουμπάι: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» πίσω από τα γνωστά πάρτι porta potty – Έταζε δουλειά σε supermarket σε γυναίκες από την Ουγκάντα
2
Newsit logo
Newsit logo