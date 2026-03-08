«Το όνομα του Χαμενεΐ ως ηγέτη του Ιράν θα συνεχιστεί», δηλώνει μέλος της συνέλευσης

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Ιράν, που εκτός από τις πυραυλικές επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου, εκλέγει και τον νέο ηγέτη που θα πάρει τη θέση του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Όπως κάνουν λόγο διεθνή μέσα μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών στο Ιράν, εν αναμονή του διαδόχου του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε από τις πρώτες κιόλας ώρες του πολέμου στο Ιράν, ανέφερε ότι «Το όνομα του Χαμενεΐ ως ηγέτη του Ιράν θα συνεχιστεί», δήλωσε μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών.

«Με την πλειοψηφία των ψήφων, το πρόσωπο που θα συνεχίσει το δρόμο του Ιμάμη Χομεϊνί και το δρόμο του μάρτυρα Ιμάμη Χαμενεΐ επελέγη. Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχισθεί. Η ψήφος ερρίφθη και θα ανακοινωθεί σύντομα», δήλωσε ο Εσκεβαρί σε βίντεο που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ένας 56χρονος κληρικός που δεν έχει ποτέ κατέχει κυβερνητικό αξίωμα, θεωρείται από τα φαβορί για να τον διαδεχθεί, κάτι που φαίνεται να υπονοεί και το μέλος της Συνέλευσης.

Εδώ και λίγες ώρες υπάρχουν αναφορές που υποστήριζαν ότι έχει ήδη επιλεγεί νέος ανώτατος ηγέτης, χωρίς όμως να έχει δοθεί το όνομα αυτού.

Εν μέσω πολέμου και χωρίς ακόμη να έχει γίνει η κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να πραγματοποιηθεί η διαδοχή του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν. Σχηματίστηκε ένα τριμελές συμβούλιο ηγεσίας για να κυβερνήσει τη χώρα σε προσωρινή βάση αμέσως μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη.

Σε αυτό συμμετείχαν:

Μασούντ Πεζεσκιάν, μεταρρυθμιστής πρόεδρος του Ιράν

Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, σκληροπυρηνικός επικεφαλής της δικαιοσύνης

Αλιρεζά Αραφί, νομικός και επικεφαλής της Basij, μιας εθελοντικής παραστρατιωτικής δύναμης

Ο ανώτατος ηγέτης επιλέγεται από τη «Συνέλευση των Ειδικών», ένα σώμα 88 ισλαμικών λογίων που έχουν επιλεγεί για την αφοσίωσή τους στο καθεστώς.»

Στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος διαμορφώνεται η άποψη ότι η ανακοίνωση του ονόματος του νέου ανώτατου ηγέτη είναι απαραίτητη, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αναδιοργάνωσης της εξουσίας. Με μια τέτοια κίνηση, η Τεχεράνη επιδιώκει να καταστήσει σαφές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι η επιλογή του επόμενου ηγέτη αποτελεί αποκλειστικά εσωτερική υπόθεση του Ιράν.

Ωστόσο, μια πρόωρη ανακοίνωση ενέχει σημαντικούς κινδύνους, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι ο διάδοχος του Χαμενεΐ θα μπορούσε να αποτελέσει άμεσο στόχο και να χάσει τη ζωή του σε πιθανή επίθεση της ισραηλινής αεροπορίας.