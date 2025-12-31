Το όνομα Τραμπ παντού το 2025: Από θωρηκτά μέχρι νομοσχέδια και εμβληματικά κτίρια

Για δεκαετίες, το επώνυμο «Τραμπ» λειτουργούσε ως εμπορικό σήμα: μια χρυσή υπογραφή σε ουρανοξύστες, γήπεδα γκολφ και πολυτελή προϊόντα. Το 2025, όμως, το brand πέρασε από την αγορά στο ίδιο το κράτος.

Στη δεύτερη προεδρική του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να σβήνει τα όρια ανάμεσα στην προσωπική του εικόνα και τους θεσμούς των ΗΠΑ, αφήνοντας το όνομά του αποτυπωμένο σε πολιτικές, προγράμματα και σύμβολα εθνικής ισχύος. Με λίγα λόγια παντού!

Ως επιχειρηματίας, ο Τραμπ συνήθιζε να δανείζει το όνομά του σε ακίνητα, γήπεδα γκολφ, βότκα, εμφιαλωμένο νερό, ακόμη και στο δικό του πανεπιστήμιο, σύμφωνα με το Reuters. Ως πρόεδρος – και μάλιστα στη δεύτερη θητεία του – προχωρά ένα βήμα παραπέρα, παρουσιάζοντας την προσωπική του ταυτότητα άρρηκτα δεμένη με εθνικούς θεσμούς και κυβερνητικές πρωτοβουλίες, σε μια πρακτική που θεωρείται ασυνήθιστη για εν ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιανουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει το όνομά του σε εμβληματικά κτίρια της Ουάσινγκτον, σε μια σχεδιαζόμενη νέα κλάση πολεμικών πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, σε ένα πρόγραμμα βίζας για εύπορους αλλοδαπούς, σε κυβερνητικό ιστότοπο για συνταγογραφούμενα φάρμακα, αλλά και σε ομοσπονδιακούς λογαριασμούς αποταμίευσης για παιδιά.

Αρκετοί ιστορικοί βλέπουν τις κινήσεις αυτές ως μια επιφανειακή προσπάθεια δημιουργίας μιας «κληρονομιάς», η οποία είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να αντέξει τη δοκιμασία του χρόνου. Ήδη έχουν ξεκινήσει αντιδράσεις κατά της μετονομασίας ενός κορυφαίου χώρου παραστάσεων της Ουάσινγκτον σε Κέντρο Μνήμης Παραστατικών Τεχνών Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και Τζον Φ. Κένεντι , με αρκετές παραστάσεις να ακυρώνονται σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η Ελίζαμπεθ Χιούστον, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, έσπευσε να δηλώσει ότι «η κυβέρνηση δεν επικεντρώνεται στην προβολή του ονόματος, αλλά στην υλοποίηση του στόχου του προέδρου Τραμπ να Κάνει την Αμερική Ξανά Μεγάλη».

Ο πρώτος χρόνος της δεύτερης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο χαρακτηρίστηκε από μια πολιτική σοκ και δέους, κατά τον οποίο επέκτεινε τις προεδρικές εξουσίες, αναμόρφωσε τμήματα της ομοσπονδιακής γραφειοκρατίας και αναδιαμόρφωσε τις σχέσεις των ΗΠΑ με τον κόσμο.

Αλλά ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά των τελευταίων 11 μηνών ήταν η εμμονή του Τραμπ στην τοποθέτηση του ονόματός του σε κτίρια και κυβερνητικά προγράμματα, σε μία προσπάθεια να καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι ο Τραμπ, και όχι το κράτος, είναι ο πάροχος βασικών υπηρεσιών.

Από την πλευρά τους, οι υποστηρικτές του προέδρου λένε ότι αυτό που κάνει ο Τραμπ είναι απλώς μια επέκταση στο κυβερνητικό πεδίο της εμπειρίας που έχει αποκομίσει μετά από δεκαετίες επιτυχημένο μάρκετινγκ.

Η μεγαλύτερη κατακραυγή για τη συγκεκριμένη τάση του Τραμπ ήρθε τον Δεκέμβριο όταν το όνομά του προστέθηκε στο Κέντρο Κένεντι, το οποίο πήρε το όνομα του εκλιπόντος Δημοκρατικού προέδρου το 1964 με πράξη του Κογκρέσου προς τιμήν του μετά τη δολοφονία του. Το κέντρο μετονομάστηκε μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η πλειοψηφία του οποίου είχε διοριστεί από τον Τραμπ.

Την ίδια μοίρα είχε και το όνομα του Ινστιτούτου Ειρήνης των ΗΠΑ, μια δεξαμενή σκέψης που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση και ιδρύθηκε από το Κογκρέσο με σκοπό να διεξάγει μελέτες επικεντρωμένες στην αποφυγή συγκρούσεων.

Στις 3 Δεκεμβρίου, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ το μετονόμασε σε Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, βασιζόμενο στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι έχει τερματίσει οκτώ πολέμους, ένας ισχυρισμός που αμφισβητείται ευρέως δεδομένων των συνεχιζόμενων συγκρούσεων σε πολλά από αυτά τα θερμά σημεία του πλανήτη.

Η Ουάσινγκτον έχει πολλά κτίρια και μνημεία που έχουν πάρει το όνομά τους από προέδρους, αλλά αυτό παραδοσιακά συμβαίνει πολύ μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα ως εθνικός φόρος τιμής προς αυτούς και συνήθως η νέα ονομασία θεσπίζεται από το Κογκρέσο.

Θωρηκτά «Τραμπ» και νόμοι «Τραμπ»

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πρόσφατα ένα πρόγραμμα για μια νέα γενιά θωρηκτών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, τα οποία θα είναι κλάσης «Τραμπ» και δήλωσε ότι θα συμμετάσχει προσωπικά στον σχεδιασμό τους.

Το νομοσχέδιο του Τραμπ για τη μείωση των φόρων και των δαπανών που ψηφίστηκε τον Ιούλιο δημιούργησε έναν νέο τύπο φορολογικά πλεονεκτικών λογαριασμών ταμιευτηρίου για παιδιά, οι οποίοι πλέον ονομάζονται στον ιστότοπο της αμερικάνικης Εφορίας «Λογαριασμοί Τραμπ».

Τον Οκτώβριο, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δημοσίευσε προσχέδια για κέρματα του 1 δολαρίου με εικόνες του Τραμπ, για να τιμήσει την 250ή επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Αμερικής από τη Μεγάλη Βρετανία το 1776. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το κέρμα Τραμπ θα εκδοθεί το ερχόμενο έτος.

Η αμερικανική κυβέρνηση ξεκίνησε επίσης τη χορήγηση της «Χρυσής Βίζας Τραμπ» , ένα νέο πρόγραμμα βίζας για μετανάστες που επιτρέπει σε πλούσιους ξένους επενδυτές μια ταχεία διαδικασία για την απόκτηση άδειας διαμονής στις ΗΠΑ.

Ακόμη και τα σχέδια για το νέο μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το F-47 – αν και δεν φέρουν το όνομα του ενοίκου του Λευκού Οίκου – αναφέρονται εμμέσως στον 47ο πρόεδρο, δηλαδή τον Τραμπ.