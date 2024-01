«Βράζει» η Μέση Ανατολή με την κατάσταση να γίνεται άκρως επικίνδυνη μετά και την επίθεση με πυραύλους του Πακιστάν στο Ιράν.

Συγκεκριμένα τουλάχιστον τρεις γυναίκες και τέσσερα παιδιά σκοτώθηκαν στο ένα από τα πυραυλικά πλήγματα που εξαπέλυσε σήμερα το Πακιστάν στην επικράτεια του Ιράν, σε παραμεθόριο χωριό στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, μεταδίδει το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων YJC επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της «Λέσχης νέων δημοσιογράφων», ο αξιωματούχος αυτός διευκρίνισε πως κανένα από τα θύματα δεν είχε ιρανική υπηκοότητα.

Την είδηση επιβεβαίωσε και η κυβέρνηση του Πακιστάν ανακοινώνοντας ότι διεξήγαγε κατά τη διάρκεια της νύχτας «πλήγματα ακριβείας» εναντίον «κρησφύγετων τρομοκρατών» στο Ιράν, έπειτα από ιρανική επιδρομή στην πακιστανική επικράτεια, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο παιδιά.

Pakistan retaliates. Targets multiple terrorists sites in Iran Sistan Province. Why is Iranian media totally silent on this. What happened to them? #ISPR #MissileAttack #Iran pic.twitter.com/pKNgvUb3Zg

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν «διεξήγαγαν σειρά πληγμάτων ακριβείας, υψηλού συντονισμού και στοχευμένων συγκεκριμένα, εναντίον κρησφύγετων τρομοκρατών στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν», στο νοτιοανατολικό Ιράν, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών στο Ισλαμαμπάντ.

«Σκοτώθηκε», κατά το κείμενο, «ορισμένος» αριθμός «τρομοκρατών» .

Iran fired one missile and Pakistan responded with four missiles targeting BLA and BLF Terror Camps inside Iran.Footage of the aftermath of Pakistan’s attack on Iran. #MissileAttack#مرگ_بر_ایران pic.twitter.com/lnOTVRw5oi