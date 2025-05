Το Πεντάγωνο αποδέχθηκε το Boeing 747 που δωρίζει η βασιλική οικογένεια του Κατάρ στον Τραμπ – «Μόνο ένας ανόητος δεν θα το δεχόταν»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ αποδέχθηκε το Boeing 747 που προσέφερε το Κατάρ στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να το χρησιμοποιεί ως προεδρικό αεροσκάφος, όπως ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (21.05.25) το Πεντάγωνο, παρά τις κατηγορίες περί διαφθοράς που έχει διατυπώσει η αντιπολίτευση των Δημοκρατικών.

Η βασιλική οικογένεια που ηγείται του εμιράτου του Κόλπου προτίθετο να προσφέρει στο Πεντάγωνο ένα Boeing 747, η αξία του οποίου εκτιμάται σε περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να αντικαταστήσει προσωρινά το Air Force One.

Νωρίτερα σήμερα, αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν την είδηση πως οι ΗΠΑ αποδέχθηκαν το αεροσκάφος ως δώρο από το Κατάρ, λέγοντας επίσης πως ζητήθηκε από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ να καθορίσει έναν τρόπο για να το εκσυγχρονίσει σύντομα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως προεδρικό αεροσκάφος.

Πρώτοι οι New York Times έγραψαν για τη συμφωνία.

«Το υπουργείο Άμυνας αποδέχθηκε ένα Boeing 747 από το Κατάρ σε συμφωνία με τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς», δήλωσε ο Σον Πάρνελ, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου σε ένα δελτίο Τύπου.

Qatar has gifted a $400M Boeing 747-8, dubbed the “Flying Palace,” to the U.S. government for use as a temporary Air Force One. Built in 2012 for Qatar’s royal family. Designed by Alberto Pinto. pic.twitter.com/bHbBLhl1W8